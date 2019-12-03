На маршруте № 44д предлагают увеличить количество и класс автобусов Автобусные маршруты № 28, 29 и 50 во Владивостоке после введения в 2020 году новой маршрутной сети останутся без изменений.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, об этом заявил начальник управления транспорта администрации города Александр Иванов на встрече с жителями поселка Трудовое.

Отвечая на вопрос горожан, как после нововведений будут работать маршруты № 44Д «Угольная – 2-я Речка», 45 «Ж/д вокзал – Ст. Угольная» и 48 «Ст. Угольная – Плодово-ягодная», Александр Иванов сообщил, что есть предложение изменить схему движения у маршрута № 44Д.

«Предлагаем увеличить количество автобусов на маршруте, увеличить класс автобуса с малого до среднего, пустить его через завод «Кока-кола» и продлить до ВГУЭС, – рассказал он. – Это станет очень удобным вариантом для студентов поселка. Причем не только ВГУЭС, но и ДВФУ, куда можно будет с пересадкой добраться уже оттуда. При этом стоимость одной поездки составит 28 рублей, а с пересадкой на ВГУЭС – 56, но никак не 75, как вы сейчас платите межмуниципальному перевозчику».

Присутствующие на встрече жители поселка рассказали, что среди них действительно немало студентов, и поинтересовались, есть ли возможность продлить маршрут № 44Д до ДВФУ.

«К сожалению, протяженность маршрута в таком случае сильно увеличится, а вместе с ним и интервал движения между автобусами», – пояснил Андрей Мурзаков.

Он также сообщил, что на 45-м маршруте планируется увеличить количество автобусов.

Затронули и вопрос работы автобусного маршрута № 48. Выяснилось, что он начинает работу позже необходимого, а завершает – раньше. При этом водитель позволяет себе обед с 12 до 17 часов.

«Спасибо за сигнал, – отреагировал Андрей Мурзаков. – Возьмем работу маршрута на особый контроль».

Итог встречи подвел заместитель главы администрации Владивостока Сергей Русских.

«Ваше предложение связать поселок с островом Русским мы услышали, – сказал он. – Будем решать, как это сделать. Обязательно сообщайте о других своих предложениях на адрес bus@vlc.ru. Рассмотрим все обращения, в том числе прозвучавшие на этой встрече».

Подобные встречи специалисты управления транспорта проводят в эти дни во всех районах Владивостока.

«Уже встретились с жителями Первореченского района и микрорайона БАМ, поселка Емар, в планах – разговор с жителями Фанзавода, – перечислил Александр Иванов. – Встреча в Трудовом для нас тоже была очень важной, так как этот район считается удаленным, люди ежедневно преодолевают многие километры, чтобы добраться в город на работу или учебу. Наша задача – сделать так, чтобы перевозки стали максимально комфортными».

Как уже писал «В», новая маршрутная сеть, которую сегодня разрабатывают во Владивостоке, будет введена не раньше второго квартала 2020 года. Сейчас она является проектом, в который по результатам обсуждения с жителями Владивостока при необходимости будут внесены изменения.

Фото Евгения КУЛЕШОВА/vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»