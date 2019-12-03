Возле Аскольда спасли людей В ночь с субботы на воскресенье военные моряки ТОФ спасли двух рыбаков в Приморье.

Мужчины рыбачили на небольшой пластиковой лодке, у них вышел из строя двигатель, моторку понесло течением в открытую часть Японского моря.

Однако люди успели отправить спасателям сигнал SOS. В краевом управлении МЧС связались с дежурным офицером по Тихоокеанскому флоту, который и направил на поиски пострадавших следовавший с Сахалина во Владивосток морской спасательный буксир МБ-92.

Тихоокеанцы обнаружили лодку с рыбаками в 20 милях от острова Аскольд в заливе Петра Великого. Их подняли на борт МБ-92 и оказали первую медицинскую помощь. Спасенных доставили во Владивосток, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Автор: Николай КУТЕНКИХ