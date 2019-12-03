На улице Бородинской можно сдать в утиль стеклянные банки, макулатуру и пластик Первый во Владивостоке пункт раздельного сбора мусора за два месяца работы посетили более 1200 человек, которые сдали почти 6 тонн вторсырья, сообщили в пресс-службе региона.

Как уточнил первый замдиректора КГУП «Приморский экологический оператор» Сергей Лазарев, за первые месяцы работы пункта собрано 3,2 тонны алюминиевой банки и стекла, 1,8 тонны макулатуры и 700 килограммов пластика.

«Все сданное сырье уйдет во вторичную переработку, предприятия ждут его», – отметил замруководителя компании.

Он напомнил, что пункт приема вторсырья создан на территории Спецзавода № 1 на улице Бородинской, 28.

Создание такого пункта – одна из составляющих перехода края с 2020 года на новую схему обращения с отходами. Внедрение новой системы обращения с отходами, строительство соответствующей инфраструктуры, повышение культуры населения в сфере раздельного сбора мусора – задачи регионального оператора, которым стало КГУП «Приморский экологический оператор».

Уже в феврале следующего года приморцы будут получать отдельную квитанцию за вывоз мусора, а из платежки исключат эту плату за коммунальные услуги. За тем, чтобы не было задвоения платежей, проследит государственная жилищная инспекция.

Автор: Отдел новостей «В»