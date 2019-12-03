Дружбу между Владивостоком и Узбекистаном будут укреплять добрыми делами Вопросы развития межрегионального сотрудничества и укрепления дружбы глава дальневосточной столицы Олег Гуменюк обсудил с генеральным консулом Республики Узбекистан во Владивостоке Рустамом Исмаиловым во время протокольной встречи в администрации города, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Отмечу, что народ Узбекистана – братский нам народ. Помимо этого, тысячи граждан Узбекистана живут и трудятся во Владивостоке. Мы рады приветствовать вас в администрации, нам предстоит большая совместная работа. Сейчас мы закладываем основу сотрудничества, но укреплять дружбу предлагаю добрыми делами на благо ваших сограждан и жителей города», – отметил в приветственном слове Олег Гуменюк.

Рустам Исмаилов в ответном слове отметил, что дипломатические отношения между Россией и Узбекистаном в их современном виде были установлены в 1992 году, но дружеские связи между российским и узбекским народами имеют глубокие исторические корни.

«По соседям судят о стране», – говорит наш президент Шавкат Мирзиеев. Поэтому сейчас наша страна выбрала политику открытости, активно развиваются международные отношения, сотрудничество в торгово-экономической, образовательной, гуманитарной и туристической сферах. Особое внимание уделяем развитию отношений с самыми близкими соседями и друзьями. Так, в России сегодня открыто семь генеральных консульств Узбекистана. Во Владивостоке мы открыли наше представительство в марте этого года. И, конечно, наша основная задача – это защита прав и интересов граждан Республики Узбекистан, пребывающих на территории Дальневосточного федерального округа. Ведь ни для кого не секрет, что Узбекистан является одним из основных импортеров трудовых мигрантов в регионе», – отметил Рустам Исмаилов.

По его словам, сегодня, по официальной статистике, из 80 тысяч граждан Узбекистана, находящихся во Владивостоке, только около 19 тысяч имеют официальный статус и рабочий патент. Это ставит их в уязвимое положение. Поэтому сейчас один из основных аспектов работы дипломатической миссии – работа с гражданами Узбекистана по их легализации.

В свою очередь, первый вице-мэр Ольга Козерацкая подняла на обсуждение вопрос адаптации на российской территории детей трудовых мигрантов.

«Очень важно, чтобы дети, которые приезжают во Владивосток вместе с родителями, адаптировались в новой обстановке, могли ходить в школу, общаться со сверстниками. Это необходимо для устранения разобщенности и напряженности между нашими детьми. Для начала дети могли бы ходить на курсы русского языка, которые можно организовать при школах города. Важно, что на курсы мы сможем принимать детей вне зависимости от их официального статуса, а уже после прохождения их семьей всех необходимых процедур по легализации дети смогут пойти в школу. Курсы станут для них важным этапом адаптации в новой обстановке», – подчеркнула Ольга Козерацкая.

На встрече был намечен план совместных мероприятий, которые должны положительно повлиять на развитие взаимовыгодного сотрудничества, а также укрепить дружбу между народами двух стран.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»