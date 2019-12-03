Уссурийск подключили к магистральному газопроводу В минувшее воскресенье, 1 декабря, состоялась врезка газопровода отвода газораспределительной станции Уссурийска в действующий магистральный газопровод «Сахалин – Хабаровск – Владивосток», сообщили в пресс-службе края.

Это позволит уже в текущем году перевести на природный газ пять котельных, жилой микрорайон Уссурийска и резидентов ТОР «Михайловский».

Непосредственно врезке в магистральную трубу предшествовало приваривание специалистами Газпрома так называемого разрезного тройника, через который голубое топливо и попадет в газопровод Уссурийска. Затем газ поступает на газораспределительную станцию (ГРС) Уссурийска. Вся эта работа заняла больше недели.

По словам вице-губернатора края Елены Пархоменко, врезка газопровода – историческое событие для Приморья.

«Газ ждали давно, прежде всего потребители Уссурийска, как рядовые жители, так и предприятия. Подключение к газу – это новый виток развития экономики региона», – подчеркнула замглавы Приморья.

Она добавила, что переход на природный газ позволит снизить и стоимость коммунальных услуг для жителей, так как это топливо значительно дешевле мазута.

Начальник Приморского производ-ственно-эксплуатационного управления АО «Газпром-газораспределение Дальний Восток» Николай Ловыгин пояснил, что после врезки газопровода топливо поступает на ГРС Уссурийска, где газ проходит специальную обработку, прежде чем дойдет до потребителей.

«Газ очищается, подогревается до необходимой температуры, а также наделяется специальным неприятным запахом, похожим на запах гнилого лука. Это необходимо для быстрого выявления возможных утечек», – уточнил Николай Ловыгин.

На первом этапе, уже в этом году, газораспределительная станция обеспечит голубым топливом население микрорайона Радужный, резидентов ТОР «Михайловский» в районе площадки Некруглово и пять котельных, которые, в свою очередь, будут отапливать 101 жилой дом и семь социально важных объектов.

Как отметил и.о. директора краевого департамента энергетики Андрей Леонтьев, следующим этапом газификации Приморья станет ввод такой же ГРС в Спасске-Дальнем, который запланирован на январь 2020 года. Это позволит перевести на газ не только жилой фонд, но и предприятия, в том числе Спасскцемент. На 2021 год запланирован перевод на газ первых котельных Находки.

«В вопросах газификации Приморья налажено взаимодействие как с Газпромом, так и с главами муниципалитетов, разработаны дорожные карты, которым мы четко следуем», – уверил Андрей Леонтьев.

Фото с сайта primorsky.ru

Автор: Отдел экономики «В»