Президенту России представили новый корабль ТОФ Президент России Владимир Путин посетил в Петербурге судостроительный завод «Адмиралтейские верфи» и осмотрел новейшую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», которая предназначена для Тихоокеанского флота.

Глава государства пообщался с командиром подлодки капитаном 2-го ранга Антоном Юсуповым. Офицер доложил об основных характеристиках корабля проекта 636.3 (усовершенствованная «Варшавянка»). По его словам, дизель-электрическая подводная лодка Б-274 «Петропавловск-Камчатский» успешно завершила морской этап заводских и государственных испытаний, включая запланированные в водах Балтийского моря погружения на разные глубины.

Субмарина была заложена на стапелях 28 июля 2018 года, на этой неделе ее передали в боевой состав ВМФ. Базироваться ей предстоит во Владивостоке. Она будет прикрывать акваторию Японского и Охотского морей на юге российского Дальнего Востока, а также выполнять боевые задания в разных районах Тихого океана.

Корабль данного проекта относится к третьему поколению дизельных подводных лодок. Они считаются самыми малошумными в мире. Имеют высокую боевую эффективность, новейшие комплексы ракетно-торпедного вооружения, радиоэлектроники и гидроакустики. Лодки данной серии могут противодействовать как подводным, так и надводным кораблям и предназначены для защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций. В состав вооружения входят шесть носовых торпедных аппаратов калибра 533 мм с боекомплектом из 18 торпед или 24 мины. Имеются четыре крылатые ракеты 3М-14К «Калибр-ПЛ» для стрельбы по наземным и надводным целям. Средства ПВО представлены ПЗРК «Стрела-3» или «Игла». За низкий уровень подводной шумности эти подлодки получили в НАТО название «черная дыра».

Российский лидер расспросил командира об экипаже подлодки. Кстати, среди 52 человек нет ни одного матроса срочной службы. Все моряки-тихоокеанцы живут во Владивостоке.

В настоящий момент в Питере для ТОФ строятся однотипные подводные лодки «Кронштадт» и «Великие Луки», которые планируется сдать ВМФ в 2021 году. Всего будет построено 6 таких кораблей, последний из них прибудет в бухту Малый Улисс в 2024 году.

Кроме того, Владимир Путин принял участие в закладке патрульного корабля океанской и арктической зон «Николай Зубов». Не исключено, что и этот корабль с артиллерийским и ракетным вооружением, с возможностями ледокола и буксира может оказаться в составе Тихоокеанского флота.

Фото с сайта Кремлин.ру

Автор: Николай КУТЕНКИХ