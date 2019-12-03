Корейские телевизионщики сняли фильм, как в Приморье раскрасили матрешек, сходили на рыбалку и в гости к тиграм Большой фильм о туристическом потенциале Владивостока и Приморья в январе будущего года покажет южнокорейский канал – аналог российского канала «Культура». А сняла ленту телевизионная компания EBS.

Приезд представителей канала «Культура» Республики Корея стал 12-м по счету визитом иностранных СМИ и блогеров в этом году, сообщила пресс-служба края. В этот раз за время своего пребывания представители телекомпании раскрасили матрешек, сходили на рыбалку с местным жителем, продегустировали блюда дальневосточной кухни, побывали в национальном парке «Земля леопарда», сафари-парке и прогулялись по историческим местам Владивостока.

Представители компании отметили, что в последнее время граждане Республики Корея активно проявляют интерес к культуре дальневосточных регионов, в частности Приморья. Особый рост турпотока стал заметен после проведения Восточного экономического форума во Владивостоке. Многие корейские путешественники стали планировать свой отдых в России.

Кстати, аудитория южнокорейского канала «Культура» в Азии – более 50 миллионов зрителей.

Автор: Отдел новостей «В»