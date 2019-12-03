«Ангелы» и «демоны» боролись за подростка Более 90 профилактических занятий для двух тысяч подростков Владивостока провели сотрудники муниципального учреждения «Молодежный ресурсный центр» с начала учебного года.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, на уроках «Жизнь без дурмана» школьникам и учащимся колледжей рассказывают о вреде употребления психоактивных веществ и дают советы, как не попасться на уловку тех, кто занимается распространением наркотиков.

По словам директора МРЦ Андрея Волкова, профилактические занятия в учебных заведениях города проводятся каждую неделю.

«Мы разбираем скрытые мотивы тех, кто склоняет подростков к употреблению наркотиков. Объясняем, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. В ходе беседы заставляем задуматься молодежь о том, с кем они общаются и что внезапная «дружба» и новое «увлечение» могут отрицательно отразиться на их здоровье», – пояснил Андрей Волков.

Одно из последних антинаркотических занятий состоялось в четверг, 28 ноября, в одной из школ города. Вместе с ребятами главный специалист по социальной работе МРЦ Павел Докучаев нарисовал график зависимости людей. Так, школьникам наглядно продемонстрировали вредное воздействие наркотических веществ на организм и душевное состояние человека. Затем подросткам предложили поучаствовать в игре «Ангелы и демоны», которая учит противостоять вовлечению в наркоманию.

«Представим, что ваш одноклассник спортсмен. У него есть две компании друзей. Одни говорят, что только спорт может принести ему счастье, а вторые настаивают на «допинге». Ваша задача – дать такие аргументы, чтобы привлечь героя на свою сторону», – обратился к классу Павел Докучаев.

Около 20 минут понадобилось командам, чтобы выполнить задание. В итоге школьниками был сделан правильный вывод.

Отметим, что профилактическая работа с молодежью будет продолжена. Подать заявку на бесплатное проведение занятия могут преподаватели по телефону 245-23-05.

Фото Маргариты ВОЛКОВОЙ / vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»