Скандинавская ходьба: начнут с теории и адаптивной гимнастики Пенсионеров Владивостока приглашают на бесплатные занятия по скандинавской ходьбе, сообщили в пресс-службе мэрии.

Как уточнили организаторы мероприятия, тренировки разработаны специально для людей почтенного возраста. Занятие состоит из двух частей: теории и практики. Опытные тренеры рассказывают участникам о пользе скандинавской ходьбы, проводят разминку с элементами адаптивной гимнастики, а затем отправляются в поход.

«Наша общественная организация будет проводить занятия до конца года. Все, кто уже успел к нам присоединиться, остались очень довольны. Для пенсионеров это не просто спорт, они находят здесь друзей, общаются и после тренировок», – пояснила руководитель ПРОО «Твой ЗОЖ» Жанна Ивашкина.

Занятия по скандинавской ходьбе длятся один час. Присоединиться к ним могут все желающие. Задать интересующие вопросы можно по телефону +7-908-991-48-87.

Справка «В»

Расписание занятий:

– Парк культуры и отдыха им. Лазо (ул. Десятая, 44) – среда, 9.00.

– Фитнес-клуб Fitness Health (ул. Батарейная, 2а) – среда и пятница, 14.00.

– Хореографическое училище (ул. Фонтанная, 36) – пятница, 15.00.

– Набережная спортивной гавани – суббота, 9.30.

– Стадион школы № 25 (ул. Никифорова, 41а) – воскресенье, 9.00.

Фото с сайта vlc.ru / ПРОО «Твой ЗОЖ»

Автор: Отдел новостей «В»