У озера Хасан нашли останки двух красноармейцев Приморские поисковики обнаружили останки двух советских бойцов, погибших в 1938 году у озера Хасан, сообщили в отряде «Авиапоиск».

«Первый воин был убит перед самой вершиной Пулеметной Горки, на 81 год оставшись в своей стрелковой ячейке. При нем были подсумки с патронами, три гранаты Рдултовского, противогаз, каска, фляга, пробитая пулей. Именных вещей обнаружено не было», – отмечается в сообщении.

Второй красноармеец предположительно был убит взрывом, рядом с ним обнаружено большое количество патронов в бумажной обертке и одна граната.

Сейчас участники отряда обследуют подступы к вершине Пулеметной Горки у озера Хасан, которую в первоначальный период Хасанского сражения штурмовали бойцы 40-й дивизии 39-го Стрелкового корпуса Рабоче-крестьянской Красной армии. Из архивных документов известно, что в этом районе пропали без вести 11 человек только из 119-го стрелкового полка, который понес самые тяжелые потери при штурме. А здесь еще бились и 118-й и 120-й полки дивизии.

Советско-японские пограничные конфликты у озера Хасан вылились в боевое столкновение между японскими войсками и Рабоче-крестьянской Красной армией в 1938 году. Сражение началось 29 июля. 11 августа 1938 года боевые действия были прекращены. В этот же день между Японией и СССР было заключено перемирие.

Фото предоставлено Приморской региональной молодежной общественной организацией «Поисковое объединение «АвиаПоиск»

Автор: Отдел новостей «В»