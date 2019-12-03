Футбольный счет против «Адмирала» Тяжелая выдалась поездка на запад у владивостокского «Адмирала». В рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги наш клуб в конце ноября за одну неделю сыграл три матча со средними командами, но все были решительно настроены на победные результаты.

И хотя времени на отдых и акклиматизацию, не говоря уж о дополнительных тренировках, не оставалось, дальневосточники сумели заработать в этом вояже четыре очка из шести возможных.

Последней в этой серии была игра в Череповце с ХК «Северсталь». Игра выдалась на редкость упорная. И дело даже не в том, какие места команды занимали в турнирной таблице, а в том, что независимо от соперников эти клубы – и «Северсталь», и «Адмирал», – всегда навязывают сопернику свою игру.

«Северсталь» не так давно обыграла в гостях лидеров КХЛ армейцев Москвы.

Череповчане и на сей раз рубились до последнего. Тем более что «сталевары» хотели поквитаться за поражение в начале осени на льду Владивостока со счетом 5:3.

Ну а про «Адмирал» вообще можно долго говорить. Команда семь матчей подряд набирала очки. При этом были обыграны гранды российского и европейского хоккея – «Локомотив», «Магнитка», «Йокерит» и «Спартак». Лишь СКА смог по буллитам вырвать во Владивостоке победу, но одно очко и нам досталось. Все спортивные эксперты в один голос говорят, что в нынешнем сезоне мы имеем команду, на которую приятно смотреть. Вот и в минувшей поездке в гостях были поочередно повержены «Сибирь» из Новосибирска и минское «Динамо».

Однако в Череповце наши земляки были на последнем издыхании. К тому же из-за травм эту встречу пропускали Олег Ломако, Александр Мерескин и Иван Мищенко. Пришлось выпускать на лед резервных хоккеистов.

Обе команды начали игру без раскачки, с первых минут показывая быстрый хоккей. Действительно опасных моментов было не так много, но соперники их создавали все же стабильно. Правда, до поры до времени никто не мог превратить угрозу воротам в гол.

Это у хоккеистов Череповца получилось лишь в середине матча. На 36-й минуте нападающий хозяев Игорь Гераськин реализовал большинство и вывел свою команду вперед. Нашего вратаря Юхо Олкинуору винить за пропущенный гол нельзя – он не ожидал такого подвоха от своих. Ведь брошенная Гераскькиным шайба попала в конек защитника «Адмирала» и затем срикошетила в ворота «моряков»…

В заключительной трети основного времени матча поначалу ход игры не менялся, но постепенно стало понятно, что череповчане играют очень прагматично, пытаясь сохранить счет. «Адмирал» же, которому нужно было отыгрываться, стремился вперед и создал несколько опаснейших моментов. Гости на излете поединка приложили максимум усилий, чтобы уйти от поражения. Однако действительно мощного финального штурма у них не получилось, и «Северсталь» довела матч до победы.

– Получился футбольный счет в этом матче, – сказал на итоговой пресс-конференции главный тренер ХК «Адмирал» Сергей Светлов. – Игра была быстрой, интересной, содержательной. Команды показали неплохой хоккей, создавали моменты. Мы, к сожалению, пропустили шайбу в свои ворота, а сами остались без голов, но это хоккей. Такое бывает.

Оставшись без очков в последнем выездном матче, дальневосточники опустились на пятое место в Восточной конференции КХЛ. У приморских хоккеистов 38 очков после 31 матча. Выше нас расположился «Барыс» из столицы Казахстана, набравший 40 очков. Догнать «моряков» пытается «Автомобилист» из Екатеринбурга, имея в своем активе 36 очков. Далее следуют магнитогорский «Металлург», татарский «Нефтехимик» и «Сибирь» из Новосибирска. А вот челябинский «Трактор» и хабаровский «Амур» шансов на попадание в плей-офф уже практически лишились.

Ближайшую неделю «Адмирал» проведет на домашнем льду. Одна за другой запланированы встречи с московским «Спартаком», подмосковным «Витязем» и китайским клубом «Куньлунь Ред Стар».

Автор: Николай КУТЕНКИХ