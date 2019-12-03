В каждом окне – сказка С одной стороны, украшение фасада здания, с другой – проверка на внимательность

Детсады Владивостока в числе первых примеряют новогодние наряды – в городе стартовал конкурс на лучшее украшение фасадов среди учреждений образования.

Специалисты профильного управления до конца года выберут тройку призеров в каждой образовательной ступени, а после вручат руководителям коллективов самых творческих школ, детских садов и центров дополнительного образования денежные сертификаты, сообщили в пресс-службе мэрии.

В каждом окне 169-го комбината теперь живет своя сказка. Герои волшебных историй встречают и провожают дошколят. С одной стороны, украшение фасада здания, с другой – проверка на внимательность. По дороге в детский сад ребята вспоминают героев любимых книг.

«Мы в этом году решили поучаствовать в конкурсе, который объявило управление образования. Конкуренция среди детских садов большая. Чтобы победить, надо максимально проявлять свой талант, надо фантазировать и, конечно, воплощать свои идеи. Мы очень стараемся», – рассказывает заместитель заведующей Любовь Мартюгова.

Декор к Новому году в этом саду решили делать своими руками. Запаслись картоном, бумагой, красками, клеем, ножницами и дружно взялись за работу. Главные помощники воспитателей – родители малышей. Впрочем, последние тоже с удовольствием мастерят снежинки да игрушки.

Результат такого усердия – на окнах детского сада. Здесь юная Герда и ее помощник северный олень из сказки про «Снежную королеву». Рядом Морозко, Кот в сапогах, Снеговики и еще парочка любимых детворой сказочных персонажей. Узоры на окнах – это только часть украшений, которые появятся в детском саду. Яркости празднику добавят иллюминация и особая новогодняя арка. 24 метра светодиодной подсветки украсят конструкцию, а еще девять звезд, которые с наступлением ночи своим сиянием будут приближать торжество.

«Я бы сейчас не хотела раскрывать всех секретов. Скажу лишь, что мы будем стараться войти в число победителей. У нас это получалось. Попробуем свои силы в этом году», – добавляет Любовь Мартюгова.

Все желающие могут подать заявку на участие в городском смотре на лучшее новогоднее оформление учреждений образования. Про требования к оформлению организаторы конкурса говорят, что оно должно быть ярким, нарядным, должно украшать Владивосток в вечернее время и при этом отвечать нормам пожарной безопасности.

«Наши детские сады, школы и учреждения допобразования ежегодно соревнуются за право быть самыми нарядными и изобретательными. Заявки от участников в этом году будем принимать до 13 декабря, а после уже будем выбирать призеров и победителей конкурса», – добавляют в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования.

Самые нарядные фасады городских школ, детских садов и центров дополнительного образования, создающие незабываемое новогоднее настроение, будут особо отмечены денежными сертификатами. Итоги конкурса подведут к 20 декабря.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»