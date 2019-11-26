Ноты ведут из страны в страну Главный приглашенный дирижер Приморской сцены Мариинского театра Шизуо Кувахара 4 декабря приглашает любителей классической музыки на необычный концерт – «Культурный мост Россия – Япония» (6+).

– Как я вижу свою миссию главного приглашенного дирижера? – говорил Кувахара-сан еще в октябре, будучи во Владивостоке. – Я – американский японец, родившийся в Японии, но живущий в США, работаю с российским оркестром. Это ли не лучшее доказательство того, что музыка интернациональна, что она объединяет народы? Я верю в то, что такое сотрудничество может стать примером того, как вообще нужно строить международные отношения, стать своего рода посланием миру. Я очень хочу исполнить на Приморской сцене Мариинского театра музыку японских композиторов.

И вот от слов молодой дирижер перешел к делу и приглашает публику на концерт, в котором примут участие японские солисты Маюко Кацумура (скрипка), Кадзухиро Миямура (гобой), Есукэ Ниино (фортепиано) и прозвучит музыка российских и японских композиторов. В программе – Дмитрий Шостакович «Праздничная увертюра» ля мажор, Антон Аренский Скрипичный концерт ля минор, Хироси Хосина Oraison et Jeux sous un rai lumineux для гобоя и оркестра, Петр Чайковский Концерт для фортепиано с оркестром № 1 си-бемоль минор.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»