Экспрессия и драма – в музыкальном путешествии Концерт одного из самых известных российских композиторов-неоклассиков Ильи Бешевли пройдет 29 ноября в Большом зале Приморской филармонии. В этот вечер состоится презентация нового альбома композитора – Touch of Miracle, так же называется и концерт (16+).

Как рассказали в Приморской краевой филармонии, Илья Бешевли – концертирующий пианист, композитор, автор музыки к кино. Сын красноярского композитора Валерия Бешевли, Илья не сразу принял решение идти по стопам отца. Обучение в музыкальной школе по классу фортепиано не вызвало у юноши должного энтузиазма, и он пошел учиться на инженера-механика. Затем решил самостоятельно освоить гитару. И только тогда, уже в сознательном возрасте, открыл в себе тягу к написанию мелодий.

Музыка Ильи Бешевли находит искренний отклик среди совершенно разных поколений, наполнена экспрессией и драмой, свежестью и романтизмом. Сочинения молодого неоклассика отличают новаторский подход и легкость восприятия, они часто используются в кино. Родина потомственного композитора – Красноярск, поэтому тема природы и путешествий неизменно сопровождает его творчество. Мелодии Ильи проникают в самое сердце, открывая слушателю мир высоких чувств и страстей.

Touch of Miracle – это музыкальное путешествие, наполненное личными переживаниями и эмоциями. Бешевли с успехом дал более сотни концертов в разных уголках России – от Москвы до Владивостока.

Автор: Отдел новостей «В»