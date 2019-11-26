Загляни за кулисы театра Завтра в Приморском краевом театре кукол состоится необычный творческий вечер (16+). Без кукол. Но про театр…

– Он посвящен двум событиям: окончанию Года театра и 80-летию театра кукол, который официально мы будем отмечать в 2020 году 21 марта – в день кукольника. Мы решили не спешить, подготовиться ответственно, не совмещать Новый год и юбилей театра, – рассказывает главный режиссер Виктор Бусаренко. – Ну а мой творческий вечер не требует большого отвлечения ресурсов от подготовки к Новому году, поэтому его и назначили на конец декабря.

– В прошлый раз такой вот моноспектакль вы посвятили своему собственному юбилею и читали стихи Роберта Бернса, Давида Самойлова, отрывок из «Мастера и Маргариты» Булгакова. А на этот раз что ждет зрителей?

– Карел Чапек «Как ставится пьеса» и отрывок из «Театрального романа» все того же Михаила Булгакова. Разумеется, весь роман не стану читать, только одну главу «Сивцев Вражек», которая повествует о встрече Станиславского с Булгаковым, точнее, их отображений в произведении – Максудова и Ивана Васильевича.

Почему эти произведения? Потому что Год театра, а оба эти произведения с большой любовью говорят о театре, его прелестях и странностях.

Знаете, что удивительно? У Булгакова и Чапека очень схожее отношение к театру, вплоть до совпадения цитат… При этом думаю, что ни Булгаков Чапека, ни Чапек Булгакова просто не читали, да и вряд ли знали друг о друге… Но совпадения изумительные. Например, Булгаков говорит: «Есть сложные машины на свете, но сложнее театра ничего не придумали». А у Чапека: «Театр – это дом чудес, и самое удивительное в нем то, что спектакли вообще идут». И таких примеров немало. Очень близки они по любви к театру, пониманию его сложностей, по юмору.

Это будет моноспектакль с музыкальным сопровождением и слайдами. Этот жанр мною уже опробован, и публике, на мой взгляд, он понравился.

Ну а в марте мы проведем официальный юбилей – и капустник, и официальную часть.

– Подведите итоги Года театра в вашем храме Мельпомены…

– Мы поставили шесть спектаклей и капитально восстановили один. Перечислю наши премьеры: «Лес Чудес», «Золотой цыпленок», «Похождения Кота», «Военная тайна». Завершим календарный год премьерой спектакля «По щучьему велению». Это особенный спектакль для любого театра кукол, его можно ставить очень по-разному… За наши 80 лет спектакль «По щучьему велению» шел у нас четыре раза, и каждый раз это была новая постановка. Вот и пятый вариант обещает быть необычным. Мы работаем с художником Александром Арсененко, с актерами пытаемся найти новые акценты, обойтись без штампов, привычных решений. Также мы ставим новогоднее представление «Кошки-мышки» и восстановили спектакль «Ай да Репка».

По программе «Большие гастроли» обменялись гастролями с Саратовским театром кукол, побывали в гостях друг у друга, съездили на фестиваль «Тулук», очень успешно.

Но, вообще, у нас каждый год – театра. На будущий год, на первое полугодие, уже запланировали постановки. Думаю, будет интересно: «Поросенок Чок» – сказка для самых маленьких, «Курочка Ряба» – работа станет дипломной для нашего Романа Легкодухова, который много лет ставит спектакли и вот решил получить диплом режиссера – он учится в Ярославском театральном институте. Режиссер из Братска Роман Ямских поставит «Муху-цокотуху». Вот такие планы.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Любовь БЕРЧАНСКАЯ