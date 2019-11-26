«Приморочка» поменяла главного тренера Серия последних поражений в чемпионате России по волейболу среди женщин в высшей лиге «А» вынудила руководство волейбольного клуба «Приморочка» досрочно расторгнуть контракт с главным тренером Александром Щуриным. Вместе с ним наш штаб покидает тренер-аналитик Павел Таюрский, отвечавший за изучение команд-соперниц.

Причиной для столь радикальных решений стало неудачное выступление наших девушек в двух последних этапах турнира. В Липецке и Череповце в семи поединках им удалось одержать только две победы. Слабым утешением является то, что играть пришлось с лидерами первенства и главными претендентами на награды нынешнего чемпионата. Изначально «Приморочка» также считалась одним из претендентов на призовые места. Ведь в 2017-м и 2018 годах она становилась вице-чемпионом. Шансы на награды остаются и сейчас, но они уже не столь явные.

Главным тренером волейбольной «Приморочки» вновь назначен опытный наставник Константин Приходько. Это он дважды приводил нашу команду к серебру, а в прошлом сезоне под его руководством удалось завоевать бронзу Кубка Сибири и Дальнего Востока и занять 3-е место по итогам регулярного чемпионата высшей лиги «А».

Вернувшись на свой прежний пост, наставник сделал заявление для болельщиков и поклонников волейбола во Владивостоке.

– Я не переставал следить за «Приморочкой», – признался Константин Александрович. – К счастью, основной костяк команды остался с прошлого сезона, игроки мне знакомы. Поэтому будем вместе работать и стараться доказывать свою состоятельность результатами. Думаю, что пять поражений подряд не прибавляют оптимизма волейболисткам, но при этом считаю, что команда имеет высокий потенциал, которым нужно грамотно распорядиться. Она хорошо укомплектована на всех позициях, а усиление необходимо лишь на линии диагонального игрока. Отмечу, что и лига стала сильней. Первые четыре команды – «Северянка», «Тулица», «Спарта» и «Липецк» наверняка станут биться за золото. Нельзя сбрасывать со счетов и «Уралочку-2», которая будет усиливаться в домашних матчах игроками основной команды. Поэтому задача перед нами стоит непростая, но достижимая – вновь завоевать медали первенства.

В первых числах декабря «Приморочку» ожидает третий тур первенства в Екатеринбурге. Предстоят поединки с местной «Уралочкой-2», столичным «Лучом» и «Тюменью». По мнению экспертов, все три команды вполне нам по силам. А москвичек приморские спортсменки уже один раз обыграли в нынешнем сезоне с сухим счетом 3:0 в Липецке. Так что пожелаем сплошных побед нашим девушкам.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Николай КУТЕНКИХ