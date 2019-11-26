Град шайб и победа «Адмирала» Владивостокский «Адмирал» выдал фееричную ноябрьскую серию домашних игр в ходе чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Причем все три поединка были с лучшими командами КХЛ.

Вначале «Адмирал» на родном льду принимал сильнейший финский клуб «Йокерит» из Хельсинки и победил со счетом 3:2. Затем вничью в основное время сыграл с блистательным питерским СКА, но, уступив в овертайме, заработал только одно очко в свою копилку. А напоследок встретился с не менее прославленным «Металлургом» из Магнитогорска.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина и Кубка европейских чемпионов, многократный чемпион России с Южного Урала в нынешнем сезоне имеет бюджет в 1,5 млрд рублей, что несравнимо с 250 млн рублей у нашей команды. Высокие зарплаты позволяют удерживать в своих рядах высокопрофессиональных хоккеистов, к примеру, олимпийских чемпионов нападающего Сергея Мозякина и голкипера Василия Кошечкина, постоянно призываемых в ряды сборной России. И тем не менее в октябре нынешнего года в Магнитогорске «моряки» сенсационно победили команду «Металлург» со счетом 3:4, после чего председатель правления «сталеваров» Геннадий Величкин тут же ушел в отставку. К нынешней игре гости подошли во всеоружии, надеясь взять реванш за то непростительное домашнее поражение.

Однако на стороне нашей ледовой дружины были родные стены и поддержка 4 тысяч зрителей на трибунах. Они не давали «морякам» расслабиться и гнали их в атаку.

Матч команды начали с разведки. До поры до времени обе стороны ситуацию на льду не обостряли проверкой на прочность линии обороны команд. С середины первого периода противники взвинтили скорости, пошли силовые приемы и броски по воротам с разных дистанций. Однако вратари были на страже и легко справлялись с опасными ситуациями.

На 14-й минуте на льду случилась потасовка, судьи не стали выявлять правых и виноватых, а удалили обоих драчунов – Владимира Бутузова с нашей стороны и Григория Дронова у «сталеваров». В противостоянии четыре на четыре прекрасный шанс выйти вперед был у приморского форварда Шона Лалонда, однако шведскому легионеру не хватило точности. Следом еще одно удаление, но только у дальневосточников. И уралец Андрей Нестрашил был точен в броске под перекладину – 0:1.

После перерыва «Металлург» сразу же ринулся в наступление. Хозяев заперли в своей зоне на долгие пять минут. Осада была прервана одной стремительной контратакой «моряков». Из-за неожиданности гости были вынуждены нарушить правила и остались в меньшинстве. Чем тут же воспользовались владивостокцы. На 25-й минуте с подачи нашего форварда Маркуса Юнга мощным ударом шайбу в ворота отправил Шон Лалонд – 1:1.

Следом удаление с нашей стороны. И уже гости забивают шайбу. Однако главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подал протест. После видеопросмотра арбитры с ним согласились, поэтому гол не засчитали.

Однако меньшинство на льду у нас осталось. И тут же у «моряков» новое удаление. На льду осталась одна тройка приморцев против пятерки противника. Выстояли. Однако в равных составах на 33-й минуте нападающий «Металлурга» Эрик О’Делл вывел свою команду вперед – 1:2.

Под занавес периода в большинстве оказались уже хозяева. И тут же сравняли счет. При помощи Маркуса Юнга гол забил приморский форвард Денис Вихарев – 2:2.

Самые драматические и захватывающие события начались после второго перерыва. Через несколько секунд после вбрасывания нападающий гостей Сергей Мозякин в одиночку пробился к нашим воротам и вколотил в нее шайбу – 2:3.

Ровно через полторы минуты приморский защитник Адам Альмквист точным пасом вывел на выгодную позицию нападающего Шона Лалонда, который не промахнулся – 3:3.

Напряжение на площадке неимоверно возросло. Обе команды на предельных скоростях обменивались атаками. Уступать никто не собирался. При очередном выходе на лед заслуженный мастер спорта Сергей Мозякин оформляет дубль – 3:4.

А когда произошла новая смена составов, то дубль на свой счет записывает уже наш спортсмен Денис Вихарев – 4:4. Редкий в хоккее случай: четырежды «Металлург» выходил вперед, и четыре раза «Адмирал» его догонял.

В середине этого периода точной передачей приморского форварда Василия Стрельцова воспользовался наш защитник Александр Осипов, который отправил шайбу в створ через треть площадки. Она по пути срикошетила от кого-то из «сталеваров» и пересекла линию ворот. Хозяева впервые в этом матче вышли вперед – 5:4.

И, как выяснилось позднее, этот гол оказался решающим. Хотя гости на излете поединка приложили максимум усилий, чтобы уйти от поражения. При этом у хозяев было удаление, а «Металлург» еще и менял своего вратаря на шестого полевого игрока. Но все тщетно. У «Адмирала» победа в труднейшем, но захватывающем поединке.

Два завоеванных очка в этом матче и пять очков из шести возможных в домашней серии вывели наших земляков на 4-5-е место в турнирной таблице восточной конференции КХЛ. Столько же – 36 очков – имеет казахстанский «Барыс». На очко меньше у «Автомобилиста». По 33 очка имеют поверженный «Металлург» и «Нефтехимик».

Прямо сейчас «Адмирал» проводит выездную серию игр. Одна за другой запланированы встречи в Новосибирске с «Сибирью», в Минске с «Динамо» и в Череповце с «Северсталью».

Фото с сайта ХК «Адмирал»

Автор: Николай КУТЕНКИХ