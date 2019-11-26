Мирись, мирись и больше не дерись Более 27 миллионов рублей за два года направят на развитие системы обеспечения безопасного детства в Приморье.

Как уточнили в пресс-службе края, от федерального фонда в регион поступит 12,3 миллиона рублей. Почти 14,7 миллиона рублей на реализацию проекта предоставит краевой бюджет.

В региональном департаменте труда и социального развития отметили: новый комплекс мер направлен на всестороннюю помощь детям, пострадавшим от жестокости, преступных посягательств со стороны взрослых или ровесников. Речь идет о социальной реинтеграции, физической и психологической реабилитации детей и их близких родственников.

Важный сегмент проекта – коррекция поведения детей, проявляющих насилие по отношению к другим детям, работа с родителями, проявляющими насилие в отношении детей.

«Разрабатываются эффективные технологии по снижению агрессивности в детской среде, которые будут внедряться через систему образовательных, социальных учреждений, школьных и муниципальных служб примирения», – информируют разработчики комплекса.

Планируется также обучение безопасному поведению в интернет-пространстве, внедрение программ профилактики травли и кибертравли (буллинг и кибербуллинг) в образовательных учреждениях и многое другое.

По мнению специалистов, проблема жестокого отношения к несовершеннолетним, возросшая агрессивность в самой детской среде требует пристального внимания со стороны государства и общества, безотлагательного вмешательства специалистов.

«Комплексный подход к решению проблемы – это не одноразовая акция. Это объединение в данном конкретном вопросе всех служб системы профилактики, учреждений, работающих с семьями, общественных организаций, родителей, неравнодушных граждан. Это множество мероприятий, исследований, совместных действий, направленных на недопущение жестокости и насилия, в том числе в детских коллективах», – комментируют в департаменте.

Планируется организовать структуры и службы, действующие на постоянной основе и преимущественно в отдаленных населенных пунктах. Это могут быть службы примирения, региональные ресурсные центры, специализированные комнаты опроса «Безопасное пространство», семейные арт-терапевтические студии и другие объединения, в которых будут адресно работать с детьми, в том числе свидетелями жесткого обращения, и с родителями.

«Такого рода комплексный подход позволит выявлять семьи на ранней стадии неблагополучия, что позволит оказать своевременную квалифицированною помощь всем сторонам конфликта», – считают специалисты.

Фото с сайта primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»