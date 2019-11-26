В Кангвон доберемся морским путем Приморье и южнокорейскую провинцию Кангвон свяжет паромная линия. Информация была озвучена в ходе визита представителей этой территории в администрацию края, сообщили в пресс-службе региона.

Обсуждалась возможность открытия новой транспортной линии – морского пассажирского сообщения по маршруту Сокчо – Славянка – Владивосток.

«В ходе работы саммита губернаторов стран Северо-Восточной Азии было выдвинуто предложение открыть совместную паромную линию, которая будет связывать наши регионы. Эту идею поддержали на самом высоком уровне: об этом на III Восточном экономическом форуме заявил президент Южной Кореи Мун Чже Ин. Поэтому нам необходимо продолжить двигаться в этом направлении. Ваша провинция, как и наш регион, провели большую подготовительную работу, теперь нам необходимо договориться о деталях для полноценного запуска этого маршрута», – отметил директор краевого департамента международного сотрудничества Алексей Старичков.

«Надеемся, что в начале следующего года, ориентировочно в мае, после окончания всех подготовительных работ, паром будет запущен», – заявил начальник отдела морских перевозок администрации провинции Кангвон Ким Бенг Ги.

Стороны также обсудили технические особенности судна, возможности его захода в порты Славянки и Владивостока.

Еще одной темой диалога с представителями провинции Кангвон стал совместный концерт молодежных оркестров города Чхунчхона, Приморского краевого колледжа искусств, ансамбля корейских барабанов «Хваранг», который пройдет на сцене Приморской краевой филармонии 1 декабря.

По словам Алексея Старичкова, проект стал результатом совместной масштабной работы представителей России и Южной Кореи.

«Одна из главных целей, которую мы преследуем, организуя это событие, – сближение российской и корейской молодежи. Важно, чтобы страны, которые давно и плодотворно сотрудничают в различных направлениях, могли развивать не только торгово-экономические отношения, обмениваться туристами, но и расширять гуманитарные связи, в том числе узнавать больше о культурных особенностях друг друга», – подчеркнул он.

Фото Дарьи ТОНКИХ / primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»