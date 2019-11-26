Во Владивостоке прозвучал шедевр на все времена В Приморской филармонии стартовал зимний этап концертов классической музыки (+6). И начался он с исполнения Тихоокеанским симфоническим оркестром под управлением художественного руководителя и главного дирижера заслуженного артиста РФ Анатолия Смирнова симфонии № 40 Вольфганга Амадея Моцарта.

Это произведение заслуженно считают шедевром на все времена. Не случайно во Владивостоке его играет еще и симфонический оркестр Приморской сцены Мариинского театра. Поэтому любителям-поклонникам «сороковой» было интересно услышать ее звучание в уходящем году в разных интерпретациях двух творческих коллективов. Пальму первенства трудно кому-то отдать – оба оркестра были на высоте.

Во второй части этого концерта выступила лауреат международных конкурсов Елена Брыкина (сопрано). Наша землячка спела арии из популярных опер и оперетт, песни российских композиторов. На этом можно было поставить и точку, если бы не одно произведение в исполнении солистки.

Со сцены филармонии прозвучала «Баллада о матери» Евгения Мартынова и Андрея Дементьева. Тем самым певица напомнила слушателям о скором 75-летии Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.

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Автор: Николай КУТЕНКИХ