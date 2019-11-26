Новые методы профилактики туберкулеза – собрания родителей Серия выездных встреч врачей и уполномоченного по правам ребенка с родителями детей и подростков, направленных на профилактику туберкулеза, стартовала в Приморье. Первым городом, где прошло мероприятие, стал Партизанск, сообщили в пресс-службе региона.

По словам уполномоченного по правам ребенка при губернаторе края Ирины Медведевой, законные представители детей (родители или опекуны) нередко негативно реагируют на вакцинацию и проведение туберкулинодиагностики, тем самым нарушая права ребенка на защиту его здоровья и полноценную жизнь.

«Поэтому задача выездной группы – провести разъяснительную работу, снизить социальное напряжение касательно туберкулинодиагностики и вакцинопрофилактики в крае», – отметила Ирина Медведева.

Новый формат работы подразумевает проведение родительских собраний, на которых медики рассказывают о современных методах диагностики и лечения этого серьезного заболевания, отвечают на вопросы собравшихся.

«Наши встречи направлены на профилактику туберкулеза по всему краю. Стоит задача снизить в Приморье уровень детской заболеваемости туберкулезом до уровня среднероссийского», – подчеркнул главный врач детской краевой туберкулезной больницы Юрий Селютин.

Он добавил, что на территориях, где нет специалистов, будут вести консультативный прием детский фтизиатр от краевого медучреждения, а также предусмотрены консультации для руководителей отделений вакцинопрофилактики по другим инфекционным заболеваниям.

Ближайшие пункты выезда – Октябрьский и Надеждинский районы, а начиная с весны запланировано по два таких визита в месяц по всем территориям края.

Автор: Отдел новостей «В»