Претендентов на землю много. Но оформлять наделы некому Полгода назад администрации Владивостока были переданы полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена. Какова сейчас ситуация в городе с этим важнейшим ресурсом? Много ли осталось свободных участков, пригодных для хозяйственного освоения, каков процесс их предоставления? На эти и другие вопросы пресс-службы муниципалитета ответила первый заместитель главы администрации города Наталья Соколова:

– Только с 1 мая нынешнего года мэрии возвращены забранные в феврале 2007 года полномочия по распоряжению неразграниченными по собственности земельными участками. Но дать объективно оценку наличию и, соответственно, количеству свободных наделов невозможно – получив полномочия, управление муниципальной собственности города пока проводит инвентаризацию земельных ресурсов, задолженности по арендным платежам.

В то же время на сегодня (с мая этого года) поступило более 8 тысяч заявлений граждан и юридических лиц на оформление прав на земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена.

Можно предположить, что существует именно такое число юридически свободных территорий. Однако необходимо учитывать, что не каждый участок может быть вовлечен в хозяйственный оборот.

Так, нередко бывает, что территория расположена в зоне с особыми условиями использования, правовой режим которой запрещает или ограничивает хозяйственную деятельность. Например, это запретная зона военного объекта – Владивостокское лесничество Министерства обороны России, или санитарно-защитные зоны предприятий, объектов культурного наследия, или охранные зоны трубопроводов, тепловых сетей и т.д. Зачастую испрашиваются территории общего пользования с зелеными насаждениями или проезды.

Между тем земельные участки необходимы в первую очередь для организации и обеспечения комфортной жизни горожан, снижения оттока населения в иные регионы.

Качество жизни жителей и гостей Владивостока улучшит увеличение общественного пространства – необходимо больше парков, скверов, бульваров, прогулочных зеленых зон. Нужны парковочные территории для личного автотранспорта. Необходимы места для массового занятия спортом, физкультурой.

Очень важно увеличить в городе жилищное строительство. При этом желательна комплексная застройка, чтобы обеспечить горожан объектами социальной инфраструктуры.

Также, несомненно, все мы желаем соответствия нашего города статусу столицы Дальневосточного федерального округа, центра развития международных отношений России с Азиатско-Тихоокеанским регионом.

– Каков нынешний этап работы администрации с переданной землей? С какими проблемами столкнулся муниципалитет?

– Главная проблема обеспечения скорого и качественного оказания услуг в сфере землепользования – кадровая. К сожалению, желающих трудиться в управлении муниципальной собственности администрации города по вопросам переданных земельных полномочий с 1 мая не нашлось.

Кроме того, не ожидалось, что краевой департамент земельных и имущественных отношений не рассмотрит и существенно просрочит рассмотрение порядка 7 тысяч обращений о предоставлении земельных участков и передаст их неразрешенными муниципалитету.

Одновременно с этим количеством обращений в муниципалитет уже 6 мая поступило более тысячи заявлений о предоставлении земельных участков. И весь этот объем работы лег на плечи двух муниципальных служащих.

В настоящее время в управление муниципальной собственности, не считая переданных обращений, поступило порядка 8 тысяч обращений о предоставлении земельных участков. Штат служащих отдела по работе с неразграниченными землями почти укомплектован. Кроме того, к этой работе временно привлекли несколько служащих иной структуры администрации города. И все равно специалистов недостаточно для оперативного рассмотрения заявлений.

Негативное мнение граждан о бюрократическом подходе к рассмотрению обращений складывается вследствие отказов предоставить участок на основании оформления заявления без учета требований к его содержанию и форме. Однако такие требования установлены законом и, соответственно, должны исполняться всеми.

Кроме того, к сожалению, на сегодня оперативно рассмотреть многие обращения не позволяют факты наложения многочисленных заявлений – на одну и ту же территорию имеется несколько обращений и в департамент земельных и имущественных отношений края, и в управление муниципальной собственности города. При этом сведениями о рассмотрении департаментом таких заявлений муниципалитет не располагает, и необходима соответствующая межведомственная переписка, что существенно снижает скорость рассмотрения обращений.

– Может ли муниципалитет формировать земельные участки и выставлять их на аукцион, как это делается в Москве, Новосибирске и других городах страны? Планируется ли такая работа во Владивостоке.

– Администрация города всегда проводила земельные аукционы муниципальных участков. И, конечно, управлением муниципальной собственности проводится работа по подготовке аукционов в отношении прав на неразграниченные земли.

При этом нет необходимости образовывать, или, как вы говорите, формировать, земельные участки. Сегодня на территории города масса таких наделов, по которым окончился срок аренды. Соответственно, их можно вовлекать в хозяйственный оборот посредством аукционов или использовать для решения муниципальных задач.

Но для этого необходимы, во-первых, завершение процедуры передачи от региона в муниципалитет земельных участков. Во-вторых, инвентаризация арендных отношений и земельных участков с их осмотром. В-третьих, погашение регистрационной записи обременения участка арендой, по договорам, оконченным после 1 марта 2015 года. Далее – направление требований об оплате задолженности арендных платежей и пени, об освобождении и возвращении земельных участков.

Также необходимы мероприятия по изменению вида разрешенного использования земельного участка, анализ перспективы его продажи или права аренды для тех или иных целей с учетом существующей застройки, рельефа местности, действующей инфраструктуры.

Средства от продажи земельных участков или права аренды земельным участком поступают в бюджет города. Соответственно, торги наделами необходимы для пополнения доходов муниципального бюджета.

– Представители бизнеса высказывают недовольство тем, как отлажен процесс получения земли в администрации Владивостока. В частности, приводятся такие данные: с 1 мая в администрацию города было передано около 6000 обращений по земельным вопросам, при этом мэрия заключила всего 30 договоров в отношении земельных участков. Для сравнения: только в Шкотовском районе с января по октябрь 2019 года было заключено около 400 договоров. Чем объясняется данное положение вещей? Как на сегодня бизнес может законно получить землю в городе?

– Сравнивая Владивостокский городской округ и Шкотовский муниципальный район по количеству предоставляемых участков, необходимо учитывать земельный фонд, территориальное планирование муниципальных образований. Например, в Шкотовском районе много земель сельскохозяйственного назначения, мало территорий планировочной жилой застройки, где нельзя образовывать земельные участки без межевания территории. Там же много предоставления 1 гектара, а процедура эта очень упрощенная и скорая. И полномочия администрации района возвращены в январе, а городу – в мае.

Во Владивостокском городском округе существенную часть заявлений о предоставлении территорий, государственная собственность на которые не разграничена, составляют заявления резидентов свободного порта Владивосток. Наделы испрашиваются в аренду для реализации резидентами инвестиционных проектов различного назначения. Между тем строительство в черте города не может иметь хаотичный характер, необходимо исключение точечной застройки.

Поэтому образование участков в границах планировочной структуры, застроенных многоквартирными жилыми домами, осуществляется администрацией исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории.

Соответственно, в заявлениях резидентов СПВ об образовании и предоставлении земельных участков не в порядке межевания, а по схеме на кадастровом плане территории администрация города отказывает. Администрация отказывает и в предоставлении надела, если он был образован по решению департамента земельных и имущественных отношений не на основании межевания территория, как того требует закон.

– Какова ситуация в вопросе предоставления земельных участков резидентам СПВ? Сколько резидентов претендует на земли и каково качество предъявленных проектов? В чем состоят основные проблемы с предоставлением им участков? Правда ли, что уже приняты поправки в закон, согласно которым резиденты СПВ будут приобретать земли на аукционе на общих основаниях? Как вы к этому относитесь?

– Из поступивших с 1 мая 2019 года обращений 1288 составляют заявления резидентов СПВ. Рассмотрено 829, из них:

– отказано с обоснованием причин отказа – 780;

– заключено 26 договоров аренды земельных участков и договор купли-продажи участка;

– принято 22 распоряжения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, о предварительном согласовании предоставления, об изменении вида разрешенного использования;

В настоящее время находится на рассмотрении 459 заявлений.

Основной причиной отказа резидентам СПВ в предоставлении земельных участков является нарушение требований пункта 4 части 3 статьи 11.3 Земельного кодекса. Согласно норме образование земельных участков осуществляется в соответствии с утвержденным проектом межевания территории в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными домами, а не через схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории.

Соблюдение этих требований закона позволяет исключать точечные застройки, социальные волнения, не допустить хаотичности, планировать строительство объектов социальной инфраструктуры.

По состоянию на 17 ноября текущего года федеральное законодательство по вопросам предоставления земельных участков резидентам СПВ не менялось.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»