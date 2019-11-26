Затормозил о магазин ГИБДД Владивостока проводит проверку по факту ДТП на остановке «Покровский парк».

Как сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ, субботней ночью на остановке общественного транспорта «Покровский парк» автомобиль «Ауди» въехал в здание магазина. Прибывшие на место происшествия инспектора ДПС установили, что за рулем транспортного средства находился 15-летний подросток. Юноша решил покататься со своей 18-летней приятельницей. На момент автоаварии несовершеннолетний был трезв.

Участники ДТП не пострадали. Автомобиль получил механические повреждения. Об инциденте сообщили родителям несовершеннолетнего водителя. Отец подростка пояснил, что спал в момент совершения аварии и не знал о том, что сын взял его машину.

В настоящее время по факту инцидента назначено проведение ряда исследований. Проводится проверка, по результатам которой в отношении несовершеннолетнего и его родителей будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Родителям несовершеннолетнего виновника ДТП предстоит компенсировать материальный ущерб, причиненный в результате автопроисшествия.

Фото с сайта newsvl.ru

Автор: Отдел новостей «В»