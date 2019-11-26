Незаконную рубку леса в Приморье вычислили из космоса Система космомониторинга «Кедр» обнаружила черных лесорубов в Рощинском лесничестве, сообщили в пресс-службе края.

Как уточнили в департаменте лесного хозяйства Приморья, злоумышленники скрылись с места преступления, сейчас их ищет полиция. Им грозит штраф до 500 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до двух лет.

«На месте нарушения были обнаружены почти семь кубометров древесины незаконно спиленного дуба на сумму более 385 тысяч рублей. А также транспортное средство, техника и пила», – отметили в ведомстве.

По словам специалистов, система «Кедр» является существенным подспорьем для природоохранных структур. Точные координаты позволяют заранее определить место промысла черных лесорубов и даже виды деревьев.

Фото Александра САФРОНОВА / primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»