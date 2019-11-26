Третья неделя кругосветки: «Паллада» направляется к порту Апиа Парусник «Паллада», вышедший из порта Владивосток 1 ноября в свою третью кругосветную экспедицию. Поход посвящен 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, преодолел уже свыше трех с половиной тысяч миль.

Как сообщили в пресс-службе Росрыболовства со ссылкой на информацию ректора Дальрыбвтуза Олега Щеки, к 6 декабря судно зайдет в первый порт кругосветки – Апиа. Это столица и единственный город Независимого Государства Самоа. Апиа располагается в гавани на северном побережье острова Уполу у места впадения в Тихий океан реки Вайсигано, на высоте 2 метров над уровнем моря, у подножия горы Ваэа. «Паллада» пробудет в порту до 9 декабря. В Апиа запланированы мероприятия с участием посольства и консульства Российской Федерации, спортивные события и «открытый борт» для жителей и гостей города. Посетителям «Паллады» покажут экспозицию «Русская Антарктида – 200» с архивными материалами. Далее парусник направится в столицу Французской Полинезии – Папеэте (о. Таити). Этот переход парусника займет 14 суток.

Тем временем готовятся к экспедиции учебно-парусных судов Росрыболовства и парусники «Седов» и «Крузенштерн». Они выйдут 7 декабря из Калининграда.

Все три парусника встретятся в антарктической части Атлантического океана – у островов Южной Георгии для совместного маневрирования и участия в 200-мильной регате.

Фото с сайта кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства

Автор: Отдел новостей «В»