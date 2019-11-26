Ждут мнения горожан Жителей краевого центра просят высказать свое мнение о том, какие подпорные стены во Владивостоке необходимо включить в первоочередные списки ремонта на следующий год.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, по предварительным подсчетам специалистов, отремонтировать удастся 8-9 опорных конструкций.

В управлении дорог и благоустройства Владивостока отмечают, что в перечне выносимых на голосование опорных конструкций значатся те, что нуждаются в оперативном ремонте:

– 1-я Морская, 10в,

– Аллилуева, 6,

– Ватутина, 4,

– Володарского, 8а,

– Зои Космодемьянской, 7,

– Муравьева-Амурского, 5,

– Океанский проспект, 110

– Пологая, 63,

– проспект «Красного знамени», 164 а,

– Русская, 15,

– Светланская, 109,

– Спиридонова, 34,

– Тунгусская, 69.

Оставить свои пожелания можно в комментариях официальных аккаунтов мэрии Владивостока в социальных сетях.

Автор: Отдел новостей «В»