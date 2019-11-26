Ждут мнения горожан
Жителей краевого центра просят высказать свое мнение о том, какие подпорные стены во Владивостоке необходимо включить в первоочередные списки ремонта на следующий год.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, по предварительным подсчетам специалистов, отремонтировать удастся 8-9 опорных конструкций.
В управлении дорог и благоустройства Владивостока отмечают, что в перечне выносимых на голосование опорных конструкций значатся те, что нуждаются в оперативном ремонте:
– 1-я Морская, 10в,
– Аллилуева, 6,
– Ватутина, 4,
– Володарского, 8а,
– Зои Космодемьянской, 7,
– Муравьева-Амурского, 5,
– Океанский проспект, 110
– Пологая, 63,
– проспект «Красного знамени», 164 а,
– Русская, 15,
– Светланская, 109,
– Спиридонова, 34,
– Тунгусская, 69.
Оставить свои пожелания можно в комментариях официальных аккаунтов мэрии Владивостока в социальных сетях.
Автор: Отдел новостей «В»