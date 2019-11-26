Более полусотни объектов долевого строительства в ДФО возводятся с нарушениями сроков Проблема долгостроев среди объектов долевого строительства наиболее сильно выражена в трех регионах Дальнего Востока.

Об этом сообщил журналистам заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев во время визита в Забайкалье.

«В целом ситуация с долгостроями на Дальнем Востоке выглядит следующим образом. У нас около 400 строящихся объектов по Дальнему Востоку, 250 компаний-застройщиков осуществляют эту работу. Порядка 55 объектов идут с нарушениями сроков, с отставанием от графика», – цитирует Ткачева агентство «Интерфакс».

Заместитель генпрокурора РФ заметил, что проблема долгостроев в большинстве случаев касается Хабаровского и Приморского краев, а также Бурятии.

«Из 1,5 тыс. обманутых дольщиков порядка 550 приходится на Республику Бурятия. По Забайкалью шесть проблемных домов. Со сдержанным оптимизмом можно сказать, что здесь эта проблема решается. Хотя не так быстро, как хотелось бы людям», – сказал Ткачев.

Фото из архива «В»

Автор: Отдел новостей «В»