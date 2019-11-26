Движение по улице Борисенко открыто Во Владивостоке возобновилось движение автотранспорта по улице Борисенко, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Подрядчики успели восстановить асфальтовое покрытие до осадков, выпавших в ночь на воскресенье, и дорогу открыли в воскресенье, 24 ноября, а не в понедельник, как это планировалось ранее», – пояснили в отделе инженерных коммуникаций городской администрации.

Напомним, что ремонт ливневки начался после прошедших в конце августа и в начале сентября тайфунов. Тогда система показала, что пропускная способность труб крайне низкая, в результате чего наблюдались серьезные подтопления на данном участке. Специалисты городской администрации оперативно подготовили всю необходимую для реконструкции документацию, определили подрядчика, и начались работы. Ремонт провели на участке улицы Борисенко от «Спортивной» до «Школьной». Здесь были смонтированы новые водопропускные трубы диаметром от 300 до 1000 мм общей протяженностью порядка 600 погонных метров, установлены смотровые колодцы и дождеприемные камеры.

Ранее планировалось завершить ремонт на этом участке до 10 ноября. Но открыть движение по улице Борисенко в эти сроки не позволили вовремя не выполненные Примводоканалом работы по ремонту водоотводного канала.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»