Медаль к юбилею училища

Указом президента России орденом Жукова награждено Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени маршала К.К. Рокоссовского.

26 нояб. 2019 Электронная версия газеты "Владивосток" №4613 (6318) от 26 нояб. 2019

Его история берет начало от Владивостокского пехотного училища, созданного 11 февраля 1940 года. Первым начальником училища являлся полковник Иван Чистяков, ставший впоследствии генерал-полковником и Героем Советского Союза. Первый выпуск в количестве 90 человек состоялся 16 июня 1941 года, и вскоре все питомцы училища приняли боевое крещение. Начавшаяся война потребовала коренным образом перестроить систему подготовки командных кадров. Только за 1942 год во Владивостоке подготовили и отправили на фронт свыше двух тысяч командиров взводов. Большинство из них полегло на поле боя в страшной мясорубке Великой Отечественной войны.

В сентябре 1949 года училище было передислоцировано в Благовещенск. Через пару месяцев оно будет отмечать 80-летний юбилей. 

Единственное командное училище на Дальнем Востоке награждено высокой государственной наградой за заслуги в укреплении обороноспособности страны и подготовке квалифицированных военных кадров. За эти годы военный вуз произвел 108 выпусков, подготовив более 27 тысяч высококвалифицированных офицеров, 37 из которых удостоены звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации. 

ДВВОКУ первым в стране перешло на 4-годичное обучение курсантов. Только здесь готовят морских пехотинцев, арктических десантников и горных стрелков. А еще через это училище прошли сотни будущих офицеров из стран Азии, Африки и Латинской Америки. Последние 17 лет его возглавляет генерал-майор Владимир Грызлов.

Автор: Николай КУТЕНКИХ