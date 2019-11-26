Медаль к юбилею училища Указом президента России орденом Жукова награждено Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени маршала К.К. Рокоссовского.

Его история берет начало от Владивостокского пехотного училища, созданного 11 февраля 1940 года. Первым начальником училища являлся полковник Иван Чистяков, ставший впоследствии генерал-полковником и Героем Советского Союза. Первый выпуск в количестве 90 человек состоялся 16 июня 1941 года, и вскоре все питомцы училища приняли боевое крещение. Начавшаяся война потребовала коренным образом перестроить систему подготовки командных кадров. Только за 1942 год во Владивостоке подготовили и отправили на фронт свыше двух тысяч командиров взводов. Большинство из них полегло на поле боя в страшной мясорубке Великой Отечественной войны.

В сентябре 1949 года училище было передислоцировано в Благовещенск. Через пару месяцев оно будет отмечать 80-летний юбилей.

Единственное командное училище на Дальнем Востоке награждено высокой государственной наградой за заслуги в укреплении обороноспособности страны и подготовке квалифицированных военных кадров. За эти годы военный вуз произвел 108 выпусков, подготовив более 27 тысяч высококвалифицированных офицеров, 37 из которых удостоены звания Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации.

ДВВОКУ первым в стране перешло на 4-годичное обучение курсантов. Только здесь готовят морских пехотинцев, арктических десантников и горных стрелков. А еще через это училище прошли сотни будущих офицеров из стран Азии, Африки и Латинской Америки. Последние 17 лет его возглавляет генерал-майор Владимир Грызлов.

Автор: Николай КУТЕНКИХ