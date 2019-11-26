На улицах города начался монтаж новогодней иллюминации С понедельника сотрудники МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» (ВПЭС) начали работы по монтажу праздничной иллюминации в центральных районах города.

Всего вдоль дорог в праздничные дни на декоративных опорах зажжется 300 световых фигур, сообщили в пресс-службе мэрии.

Работы по монтажу декоративной подсветки начались с улицы Пограничной. По традиции город украшают светодиодными гирляндами с зимними узорами, звездами, шарами.

Новогоднюю иллюминацию смонтируют и на других центральных улицах города – Океанском проспекте, Алеутской, Семеновской, на участке по улице Светланской вдоль центральной площади и ГУМа, а также на набережной Спортивной гавани. Помимо этого, праздничное освещение установят на улице Калинина – от ж/д переезда до остановки общественного транспорта «Чайка», там смонтируют 79 светодиодных конструкций.

Как отметили специалисты ВПЭС, завершить работы по монтажу новогодней иллюминации вдоль дорог планируют уже к началу следующей недели.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»