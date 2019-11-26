Транспортную карту можно заменить брелоком Рассчитаться за проезд безналичным способом в общественном транспорте Владивостока теперь можно с помощью брелока.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, две тысячи аналогов единой транспортной карты прибыли в краевой центр и на днях поступят в продажу.

Стоимость одного брелока составит 150 рублей.

«Брелок прост и удобен в обращении, – рассказала директор МКУ «Автоматизированный диспетчерский центр» Татьяна Курочкина. – Он имеет встроенный чип, информацию с которого считывает терминал, когда вы касаетесь брелоком его экрана. Баланс брелока пополняется так же, как баланс транспортной карты, – в онлайн-банке или банкомате. Для этого каждый брелок имеет свой идентификационный номер. Узнать баланс можно в специальном приложении, который необходимо установить себе на телефон».

Напомним, что приобрести брелоки наряду с единой транспортной картой и транспортными браслетами можно будет по четырем адресам:

– на верхней площадке фуникулера;

– в диспетчерской трамвая на ост. «Мингородок» (здание ТЦ «Самоцвет»);

– в диспетчерской троллейбуса на ост. «Автовокзал» (в районе Русской, 5);

– на площади Семеновской.

Стоимость проезда по брелоку составит 28 рублей в автобусе, 20 – в трамвае, троллейбусе и на фуникулере.

На сегодня в общественном транспорте Владивостока можно рассчитаться за проезд наличным и безналичным способом. Безналичный подразумевает оплату любой бесконтактной банковской картой, единой транспортной картой, браслетом или брелоком. До 31 декабря при оплате проезда с помощью банковской карты типа Mastercard стоимость одной поездки составит 25 рублей вместо 28.

Фото Александра СВЕТЮХИ / vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»