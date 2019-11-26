Новые автобусы испытала непогода 35 автобусов из ста, которые в этом году закупила администрация Владивостока, уже работают на городских маршрутах. Они успешно прошли испытание непогодой, заверили в пресс-службе мэрии.

Оставшиеся 65 машин проходят необходимые процедуры оформления и до конца года тоже выйдут на линию.

«35 автобусов вышли на четыре маршрута: № 15, 15к, 29д и 44, – уточнил заместитель директора МПВ «ВПОПАТ № 1» Виталий Бобров. – Это машины марок «ЛиАЗ» и «ПАЗ», которые хорошо отработали в снегопад, ни одна не стала участником дорожно-транспортных происшествий. Этому способствовала, в частности, и высокая квалификация наших водителей, каждый из которых прошел необходимую в таких случаях аттестацию».

По словам Виталия Боброва, преимущество новых автобусов в том, что они укомплектованы внесезонными шинами, что не потребовало в конце осени дорогостоящей «переобувки».

«Довольны новыми автобусами и мы, и пассажиры, – говорит водитель автобусного маршрута № 15 Сергей Кольцов, за плечами которого 20 лет стажа. – При необходимости включаем климат-контроль, в салоне становится тепло. Летом выручит кондиционер. Одним словом, к машинам нареканий нет».

Как уже писал «В», в этом году администрация города закупила 102 автобуса, в том числе два электробуса. На их закупку потрачено около 1 миллиарда рублей. Новые автобусы оснащены системой ГЛОНАСС, терминалами безналичной оплаты проезда, автоинформаторами и другим современным оборудованием.

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»