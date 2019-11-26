Очистные сооружения еще три года ждать… в лучшем случае Около 1,2 млрд рублей и минимум три года требуются для завершения строительства и ввода в эксплуатацию объектов новой системы водоотведения во Владивостоке, работа которых позволит очищать сто процентов городских хозяйственно-бытовых стоков.

Об этом сообщил гендиректор КГУП «Приморский водоканал» на заседании экономического комитета Законодательного собрания Приморья, посвященного обсуждению данной проблемы.

До саммита АТЭС не справились

Напомним, что строительство новой системы водоотведения началось в краевом центре в мае 2009 года в рамках подготовки к саммиту АТЭС. Комплекс состоял из трех планировочных районов (Центрального, Южного и Северного) и включал в себя три станции очистки сточных вод, 31 канализационно-насосную станцию (КНС) и более 74 километров напорно-самотечных коллекторов. Работы планировалось завершить в 2012 году, однако впоследствии эти сроки неоднократно переносились.

Как сообщили в пресс-службе ЗС ПК, на сегодняшний день на строительство объектов городской канализации израсходовано 10,8 млрд рублей. Большая часть этих средств (7,2 млрд рублей) ушла на возведение самих очистных, еще 3,6 млрд рублей было направлено на прокладку сетей и создание канализационно-насосных станций. В результате сегодня на сооружения поступает около 120 тысяч кубометров в сутки, или до 80 процентов городских канализационных сбросов.

Чтобы в краевом центре очищались все хозяйственно-бытовые потоки, осталось проложить 6,74 километра напорно-самотечных коллекторов и ввести в эксплуатацию 15 КНС, причем пять из них необходимо построить с нуля. Стоимость строительно-монтажных работ по этим объектам составляет около 925 млн рублей.

Строительство недостающих объектов планируют разбить на четыре этапа. Первый из них предусматривает подключение к очистным сооружениям Южного планировочного района 12 выпусков, расположенных в районе улицы Луговой и на мысе Чуркина. Второй – подключение к станции очистки выпуски «Верхнепортовая», «Эгершельд», «Крыгина» и «Красного знамени». Третий – подключение к станциии стоков с улицы Снеговой. Четвертый – прокладка глубоководного выпуска протяженностью 700 метров в Южном планировочном районе.

«Выполнение всех этих работ займет 183 месяца, если производить их последовательно, – отметил гендиректор Примводоканала Сергей Белый. – При параллельной реализации мероприятий, как планируется завершить проект, потребуется 37 месяцев».

В числе основных проблем, ведущих к затягиванию сроков окончания работ, находятся вопросы, связанные с оформлением и вводом в эксплуатацию тех объектов, что были построены ранее.

«На данный момент приняты работы по строительству станций очистки сточных вод Центрального, Южного и Северного планировочных районов, двух канализационно-насосных станции и пяти километров напорно-самотечных коллекторов. Остальные смонтированные и находящиеся в эксплуатации объекты не сданы. Они возводились к саммиту АТЭС самостроем, без определенных допусков, по аварийным ордерам. Сейчас их строительство необходимо узаконить, однако этот процесс достаточно долгосрочный», – объяснил Сергей Белый.

Также много времени потребуется на ввод в эксплуатацию и регистрацию прав собственности на объекты системы канализации, которые будут построены в рамках четырех этапов. Часть из таких процедур, как, например, разработка проекта планировки территории, находится в ведении управления градостроительства и архитектуры Владивостока. Поэтому поддержки в решении проблемы Сергей Белый попросил у депутатского корпуса.

Финансовой дисциплине поставили низкую оценку

Кроме того, в ходе заседания была озвучена информация о проверке, проведенной Контрольно-счетной палатой Приморского края в КГУП «Приморский водоканал», на предмет расходования средств на завершение строительства объектов новой системы водоотведения. Ее результаты свидетельствуют о низком уровне финансовой дисциплины на коммунальном предприятии.

Подводя итог заседанию, председатель комитета по экономической политике и собственности Сергей Ищенко отметил неудовлетворительную реализацию проекта по выводу на запланированную мощность объектов системы канализации во Владивостоке.

«Сегодня мы услышали, что при должном финансировании и правильной работе строительных организаций для запуска очистных сооружений в приморской столице на полную мощность, чтобы очищать весь объем сточных вод, потребуется как минимум три года. Депутатский корпус готов бороться за то, чтобы эти сроки были соблюдены», – подчеркнул Сергей Ищенко.

Фото из архива «В»

Автор: Отдел новостей «В»