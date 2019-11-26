«Луч» согнал лидера с пьедестала Аутсайдер турнира возродил интригу в чемпионате ФНЛ

В минувшую субботу завершилась летне-осенняя часть чемпионата Футбольной национальной лиги. Владивостокский «Луч» последнюю игру сезона сражался с единоличным лидером первого дивизиона столичным «Торпедо».

Матч состоялся в Москве в «Лужниках» на втором (тренировочном) стадионе спортивного городка. Поболеть за обе команды пришло более тысячи зрителей, из которых около полусотни поддерживало «тигров». Матч никакой интриги не сулил: последний месяц «тигры» не могли порадовать своих болельщиков результативной игрой. Большинство ожидало избиение младенцев, но на деле увидели унизительное поражение амбициозных «автозаводцев», стремящихся в премьер-лигу.

«Черно-белые» не уловили изменений психологического настроя «желто-синих». С приходом нового главного тренера «Луча» Валерия Петракова «тигры» жаждали крови и хотели поквитаться за летний матч на своем поле, в котором они уступили соперникам со счетом 0:1.

На искусственном газоне вначале инициативой завладели футболисты некогда прославленного клуба бывшего автозавода имени Лихачева. Однако их наступательные порывы гасились обороной «Луча» на подходах к нашей штрафной площадке. И тут же следовали быстрые и острые контратаки гостей силами двух нападающих. Эти редкие прорывы дальневосточников смотрелись достойно. Но, видимо, из-за шапкозакидательского настроения хозяева не придавали значения стремительным выпадам футболистов Владивостока.

Первыми реальный гол могли забить именно приморцы. Наш полузащитник Александр Носов на половине поля москвичей отнял мяч у одного из игроков «Торпедо» и ворвался в штрафную столичной команды. Там он отпасовал мяч набегавшему с другого края поля нападающему Александру Кутьину, но тот пробил мимо ворот.

Лишь после этого «автозаводцы» стали создавать угрозы и нашим воротам. В одном эпизоде хавбек «черно-белых» Артур Галоян метров с 15 мощно бил в створ, однако удар отразил Александр Котляров. Следом шанс подвернулся уже нашему хавбеку Александру Носову, но и этот мяч был отбит уже голкипером «Торпедо». В общем, первый тайм голов так и не принес.

Зато после перерыва «Луч» разнес столичную команду. Все началось с ошибки хозяев. Мячом владело «Торпедо». Александр Кутьин в безобидной ситуации отобрал мяч у столичного защитника и отправил его в штрафную площадку москвичей. Первым к мячу успел наш полузащитник Никита Саламатов и с лету пробил под перекладину – 0:1.

Этот гол придал оптимизма гостям. Они не замкнулись в обороне на удержании счета, а продолжали терзать защитные порядки автозаводцев. Так, при розыгрыше углового у ворот соперника удвоить результат мог наш защитник Кирилл Марущак, пробив мяч головой в створ. Затем шанс отличиться имел вышедший на замену Кутьину приморский форвард Саид Алиев, но с его ударом справился голкипер хозяев.

Однако именно этот неутомимый нападающий на 70-й минуте забил второй гол в ворота «черно-белых». Дальневосточник ворвался в штрафную хозяев и с лету отправил мяч в свободный от вратаря угол ворот – 0:2. Теперь на счету нашего бомбардира уже восемь голов, что позволило Саиду Алиеву войти в список снайперов ФНЛ нынешнего сезона.

Шанс изменить ход встречи у торпедовцев представился через несколько минут. В своей очередной атаке к нашим воротам пробился столичный защитник Сергей Божин и с близкого расстояния сильно пробил в створ. В невероятном броске мяч перехватил приморский вратарь Александр Котляров.

В конце матча обе команды по разу создали опасные моменты у ворот соперника. Причем у приморцев было больше шансов. Однако Саиду Алиеву помешал сделать дубль вратарь торпедовцев. Матч завершился убедительной победой приморцев.

– Для нас сейчас на первом месте результат, – поделился своими мыслями на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Луча» Валерий Петраков. – Мы оказались в непростой ситуации – в зоне вылета. И нам предстояло сыграть три матча на выезде – это тяжелое испытание. Я рад, что ребята прониклись ситуацией. Не могу сказать, что в Ярославле мы проиграли по всем статьям, был фактор невезения. Но в двух следующих матчах уже показали неплохое качество футбола. Наверное, в наибольшей степени результат решал настрой на игру. Понятно, что у всех было уже отпускное настроение. Рад, что ребята вышли и отработали на сто процентов. Мы знали сильные и слабые стороны «Торпедо». Старались убыстрять игру в середине поля и хорошо, организованно начинали атаку. И, конечно, нам помог суперсейв (дословно с английского – «спасение ворот». – Прим. авт.) Котлярова. Этот момент, который возник в конце матча, вселил в нас надежду. Так что сезон мы заканчиваем на позитиве.

Итак, «Луч» честно заработал три очка в битве с лидером турнира и шесть в этом гостевом турне в Москве. Благодаря этому наши земляки покинули зону вылета и с 26 очками переместились на 15-е место в турнирной таблице ФНЛ. На одно очко больше у «Армавира» и курского «Авангарда». На очко меньше у «Енисея» из Красноярска и московского «Спартака-2». Кстати, само «Торпедо» после поражения слетело с пьедестала и уступило первое место волгоградскому «Ротору».

Сейчас первенство первого дивизиона берет зимнюю паузу. Игру «Луча» мы теперь увидим только весной, 9 марта. В Ростовской области состоится поединок с местной «Чайкой». В межсезонье владивостокский клуб планирует усилиться рядом игроков, особенно в этом нуждается линия защиты. Об этом «В» расскажет в следующих номерах.

Фото:

с cайта ФК Луч, Алексея ВОРОНИНА

Автор: Николай КУТЕНКИХ