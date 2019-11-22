Пост, который не сдается Большое количество премьер подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходят российский фантастический боевик «Аванпост», шедевр Чарли Чаплина «Великий диктатор», детское фэнтези «Эспен в королевстве троллей», киноверсия сериала «Аббатство Даунтон», российская романтическая комедия «Давай разведемся!», ужасы «Обратный отсчет» и черная комедия «Корпоративные животные».

«Аванпост» (16+)

В недалеком будущем что-то произошло. Связь с большей частью населенных пунктов Земли оборвалась. Космонавты передали с орбиты, что видят сверху небольшое пятно в Восточной Европе, по своим очертаниям напоминающее круг. То, что военные находят за границей этого круга, шокирует. В магазинах, в автомобилях, на дорогах, в зданиях больниц и вокзалов – следы столкновений. Кто или что уничтожает все живое? И как долго продержится последний аванпост человечества?

«Великий диктатор» (0+)

Один из лучших фильмов Чарли Чаплина.

Главный герой ленты, еврейский цирюльник, сражается в рядах армии своего государства Томании. Однажды во время одного из сражений он спасает жизнь летчику Шульцу, но в результате довольно жесткого приземления ударяется головой, теряет память и долгое время находится в больнице.

Шли годы, война давно уже закончилась, и в Томании приходит к власти диктатор Аденоид Хинкель, который яро ненавидит евреев и очень сильно похож на того самого еврейского цирюльника. Хинкель жаждет завоевать весь мир, а в это время цирюльник выходит из больницы и, ни о чем не подозревая, пытается наладить старую жизнь. Однако впереди его ждут невероятные приключения…

«Эспен в королевстве троллей» (6+)

Эспен живет с отцом и братьями на ферме. Однажды из-за своей неуемной фантазии и неуклюжести он сжигает дом. Также выясняется, что девушка, которую он повстречал в лесу за день до этого, – сбежавшая принцесса, и за помощь в ее поисках полагается вознаграждение. Эспен с братьями ввязываются в опасное приключение и идут спасать принцессу из рук Горного Короля – тролля, который по легенде пробуждается, если принцесса не выходит замуж до своего 18-летия. Однако братья не единственные, кто ищет принцессу, ее также разыскивает принц, который хочет жениться на ней из корыстных побуждений.

«Аббатство Даунтон» (18+)

Главное событие в жизни каждого аристократа – прием правящего монарха в родовом гнезде. Однако в череде изысканных раутов и светских церемоний кто-то из обитателей роскошного особняка готовит покушение на короля.

«Давай разведемся» (16+)

Успешный врач Маша поглощена работой и не сразу замечает, что от нее уходит муж. Жизнь переворачивается вверх дном: на работе аврал, дети требуют постоянного внимания, а привыкшая побеждать Маша не готова уступить любимого мужа красотке фитнес-тренеру. Маша призывает на помощь полный боевой арсенал, включая потусторонние силы. Но новая жизнь открывает новые возможности…

«Обратный отсчет» (16+)

В наш век гаджетов и высоких технологий для всего есть мобильное приложение. Хочешь узнать, сколько тебе осталось жить? Пожалуйста! Девушка видит на экране телефона неумолимый вердикт: ее жизнь оборвется через 3 дня. Сможет ли она избежать смерти, если обратный отсчет уже начался?

«Корпоративные животные» (18+)

Люси – глава крупнейшей корпорации Америки по производству съедобной посуды, но за ее красивыми словами об экологии и заботе о людях стоят лишь расчет и жажда наживы. Ей плевать на своих сотрудников, людей вообще и экологию тем более. Она – настоящий корпоративный хищник. Останется ли она им, когда вместе с сотрудниками окажется запертой в пещере и отрезанной от мира? Или ее участь – быть в самом низу пищевой цепочки?

Фото с сайта kinopoisk.ru

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ