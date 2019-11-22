«Спартак-Приморье» побеждал с таким счетом, что позволил себе рискнуть 100-процентного результата добился на этой неделе баскетбольный клуб «Спартак-Приморье» в рамках своей выездной серии в чемпионате России в суперлиге. Вслед за уверенной победой в Сургуте над «Университетом-Югрой» в столице Сибири был буквально разгромлен «Новосибирск».

Клуб из Новосибирска дважды в своей истории становился победителем первенств в первой лиге российского баскетбола. Однако в этом сезоне сделал ставку на омоложение состава, а потому звезд с неба не срывает. Не могут ему помочь и приглашенные в команду Александр Разумов и Иван Савельев из приморского «Спартака».

Наши земляки переиграли соперников по всем показателям. Со стартового свистка они устремились в атаку, и уже через 3 минуты на табло светились цифры 2:12. Хозяева хоть и готовились к тяжелой борьбе, но были буквально задавлены мастерством гостей. Дальневосточники на высоких скоростях выдали меньше ошибок в приемах и обработке мяча. У них было больше попаданий с дальних дистанций и из-под щита. И в подборе мяча под обоими щитами «красно-белые» превзошли «бело-синих». Сибиряки лучше исполняли лишь штрафные броски, но только ими одними матчи не выигрываются.

У спартаковцев особенно хорош был центровой Алексей Курцевич, на счету которого 21 очко и 7 подборов. Даже одноклубники не могли за ним угнаться. У нападающего Александра Захарова 13 очков и 5 подборов, у форварда Максима Шелекето – 12 очков и 2 подбора и у нападающего Сергея Торопова – 12 очков и 7 подборов.

По сути, к концу второй четверти исход поединка был предрешен – 31:56. А в ходе большого перерыва был устроен праздник для всех желающих зрителей. Взрослые и дети устремились на площадку и участвовали в конкурсах на попадание в корзину с разных дистанций. Детям еще и призы вручались.

В третьей и четвертых 10-минутках наша стартовая пятерка отправилась отдыхать, а место на паркете занял ближайший резерв. И сумел сохранить имевшееся преимущество. Молодежь, может, и не выдала столь же фееричную игру (не заладились дальние броски), но дело до победы уверенно довела – 65:90. Обратите внимание: разница в счете составила +25. Такой показатель возможен только при тотальном превосходстве одних над другими.

В завершающей четверти наш тренерский штаб позволил себе поэкспериментировать с составом. На лидирующие позиции были отправлены защитники, а их место в обороне заняли форварды. Подобная игровая практика лишней не бывает, она дает возможность спортсменам разнообразить свой функционал.

Стоит также отметь радушие местных зрителей, которые в равной степени поддерживали обе команды и радовались красиво заброшенным мячам с обеих сторон.

– Хорошая игра в нашем исполнении, – радостно подвел итог после матча главный тренер БК «Спартак-Приморье» Максим Учайкин. – Особенно нам удались в нападении точные передачи и подборы мяча под чужим щитом. Это результат упорных тренировок и хорошо проделанной командной работы в данной игре. Если не тотально, то процентов на 90 выполнен план на игру. И это явилось залогом победы. Нам в этом матче удалось запустить всех игроков на площадку. Риска с молодежью не было, поскольку до перерыва опытные игроки сделали значительный задел. Все выходили на паркет с желанием и энергией. Мы возвращаемся домой с хорошим настроением. Нас ждет серия игр с сильными соперниками, поэтому ни в коем случае не расслабляемся и начинаем подготовку к домашним играм.

Благодаря выездным победам «Спартак-Приморье» продолжает удерживать за собой первое место в турнирной таблице, имея в наличии 15 очков. На одно меньше у «Самары», однако у волжан имеется одна игра в запасе. Догнать лидеров пытаются сразу три коллектива – «Восток-65» (Южно-Сахалинск), «Буревестник» (Ярославль) и «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» (Ревда), набравшие 14 очков в восьми матчах. В этом туре оступились «Купол-Родники» (Ижевск), но подтянулся «Уралмаш» (Екатеринбург), у этих клубов по 13 очков. Эти семь команд гарантированно заявили о своих претензиях на места в плей-офф. Восьмое место пока вакантно.

Следующий матч наша команда проведет в стенах спорткомплекса «Олимпиец» 27 ноября. Соперником будет БК «Уфимец». Клуб из Уфы ведет борьбу за оставшуюся путевку в плей-офф. В данный момент башкирский коллектив занимает девятое место в турнирной таблице с 11 очками. Но имеет шансы подняться выше, поскольку сыграл на один матч меньше остальных.

Фото с сайта БК «Спартак-Приморье»

Автор: Николай КУТЕНКИХ