«Морякам» засчитали спорный гол Один из грандов российского хоккея и лидеров нынешнего чемпионата Континентальной хоккейной лиги клуб СКА из Санкт-Петербурга посетил Владивосток и на льду «Фетисов-арены» проэкзаменовал «Адмирал».

Двукратного обладателя Кубка Гагарина особо и представлять не требуется. Достаточно сказать, что питерская дружина постоянно делегирует в национальную команду России не менее 6-7 спортсменов, а Алексей Кудашов является главным тренером в обоих коллективах – СКА и сборной страны. В питерском клубе играют Артем Земченок и Владимир Ткачев, которых заметили именно по выступлению в «Адмирале».

Посмотреть на игру «моряков» и армейцев 17 ноября пришло почти 6 тысяч человек. В итоге зрители увидели фееричный хоккей.

Дальневосточников не смущали регалии соперника. Уже на старте принципиального поединка «Адмирал» устремился в атаку и создал несколько опасных моментов. Нельзя сказать, что наши земляки захватили инициативу, но своей настойчивостью несколько ошеломили именитого противника. Практически весь первый период приморцы пытались взломать оборону гостей из Северной столицы. Правда, безуспешно. Справедливости ради отметим, что СКА в своих контратаках также не сумел пробить нашу защиту. Надежной игре двух вратарей – Юхо Олкинуоры и Александра Самонова периодически аплодировали зрители.

После перерыва уже армейцы обрушили град бросков на ворота хозяев. Кстати, за весь поединок они в полтора раза чаще отправляли шайбу в створ – 39 против 26. Однако гол первыми на 28-й минуте забили подопечные Сергея Светлова. Было нарушение правил, когда уронили игрока обороны из Владивостока Адама Альмквисте. Одного питерского спортсмена удалили на 2 минуты. У нас затяжную атаку начинали защитник Шон Лалонд и герой прошлого матча нападающий Мартин Бакош, а на ее острие и в завершении оказался именно незаслуженно обиженный швед Адам Альмквисте. Его эффектный бросок в свободный угол вывел дальневосточников вперед – 1:0.

Грозный соперник не ожидал такого развития событий. Питерцы всерьез взялись за дело и за нашу команду. Правда, в равных составах чего-либо добиться им не удавалась. На 36-й минуте уже «моряки» остались в меньшинстве. И практически устояли против гостей. А когда на лед выкатился пятый полевой игрок, то шайба закрутилась на линии пересечения ворот. На долю секунды даже загоралась лампа, извещающая о засчитанном голе. Но на деле шайба была в игре. Судьям понадобились видеопросмотр и длительное обсуждение. К сожалению, вердикт оказался не в пользу «Адмирала». Очень даже спорный гол записали на форварда СКА Максима Карпова – 1:1.

Третий период также прошел на равных. Более того, автору этого текста показалось, что приморские парни смотрелись на льду лучше своих именитых визави. Вот пример: вновь оказавшись в меньшинстве, «моряки» за минуту трижды прорывались к воротам соперника, а питерский вратарь в поте лица отражал брошенные шайбы. Это не значит, что гости прекратили собственные атаки. И они при первой же возможности искали счастья у наших ворот. Обороне приморцев пришлось крайне туго, но справились. В концовке основного времени «Адмирал» вновь навалился на армейцев. Однако три периода так и закончились вничью.

А в 5-минутном овертайме игра походила на качели. Каждая из сторон по очереди рвалась вперед. К голу были в равной степени близки обе команды. Однако счастливчиками на 64-й минуте оказались гости. Виртуозным мастерством блеснул капитан СКА и член российской сборной Сергей Плотников – 1:2. Видимо, сказалась усталость наших земляков, поскольку у них короче скамейка запасных игроков из-за травм коллег и дополнительная нагрузка падает на всех остальных.

Что до «Адмирала», то в утешение он заработал одно очко в свою копилку.

– Хочу отметить, что очень много пришло болельщиков на этот матч, полные трибуны не давали нам расслабиться. Спасибо за поддержку, – признался после матча главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов. – Что касается самого поединка, то выдалась непростая игра. Очень тяжелая и напряженная. Ребята хорошо играли, бились до конца. Вничью сыграли в основное время, тем самым одно очко заработали. В овертайме немного не дотерпели до буллитов, мастерство соперников позволило им выиграть матч.

У наших земляков на момент подписания этого номера в печать (игра с магнитогорским «Металлургом» состоялась вчера, 21 ноября, вечером) было 32 очка и восьмое место в Восточной конференции КХЛ. Столько же очков у «Сибири», но у клуба из Новосибирска лучше разница забитых и пропущенных шайб. На одно очко больше сразу у трех команд – «Барыса», «Нефтехимика» и «Металлурга». Тройка лидеров в лице «Ак Барса», «Авангарда» и «Салавата Юлаева» практически недосягаема. Нам в спину дышат «Автомобилист» (уральская команда еще и сыграла на один матч меньше) и «Куньлунь Ред Стар». А вот аутсайдеры «Амур» и «Трактор» уже не питают иллюзий пробиться в весенний раунд плей-офф. Хотя в последнем туре хабаровский «Амур» на своем льду победил именно магнитогорскую команду со счетом 3:2.

Кстати

«Адмирал» в ближайшее время пополнится новым игроком. Очень своевременно, поскольку постоянные травмы косят наших защитников и на этих позициях в отдельных матчах вынуждены выступать нападающие.

Клуб заключил просмотровый контракт с 27-летним игроком обороны Григорием Желдаковым, в 2012 году этот спортсмен в составе сборной России стал серебряным призером молодежного чемпионата мира. У него есть успешный опыт игры за московский «Спартак» и ханты-мансийскую «Югру». В последнее время он выступал за челябинский «Трактор», и, видимо, не совсем успешно. Тренерский штаб «трактористов» дал хоккеисту возможность попробовать свои силы в другой команде. Пожелаем парню успехов в составе ледовой дружины Владивостока.

Фото с сайта ХК «Адмирал»

Автор: Николай КУТЕНКИХ