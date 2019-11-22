Мэрия предлагает установить ставку по минимуму С 2020 года жители Приморского края будут платить налог на имущество физических лиц от кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Для установления ставок такого налога для жителей Владивостока администрация краевого центра внесла в думу города проект МПА «О внесении изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 27.11.2014 № 151-МПА «О налоге на имущество физических лиц на территории Владивостокского городского округа», сообщает пресс-служба мэрии.

Как рассказала начальник управления финансов Наталья Лукьяненко, переход на уплату налога на имущество физических лиц по кадастровой стоимости предусмотрен Налоговым кодексом РФ. До сих пор жители Приморского края платили такой налог по инвентаризационной стоимости.

При этом ставку нового налога должны определять органы местного самоуправления. Она должна быть оптимальной как для граждан, так и для местной казны, из которой финансируются затраты на все городские нужды.

В управлении финансов пояснили: проектом МПА предлагается установить ставку налога для квартир и комнат в размере 0,1%, для жилых домов – 0,25%, для гаражей – 0,2% от кадастровой стоимости объекта.

Для объектов предпринимательской деятельности – административно-деловых, торговых центров, нежилых помещений, которые используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания – предлагается установить ставку 1%. Налоговым кодексом РФ для таких объектов определена ставка 2%. Однако в целях поддержки развития предпринимательской деятельности на территории города администрация Владивостока предложила снизить ставку налога на 2020 год в 2 раза. В последующие годы налоговую нагрузку предлагается повышать постепенно до ставки 1,5% в 2030 году.

По мнению специалистов, установление таких ставок налога в совокупности с мерами социальной поддержки не вызовет серьезного увеличения налоговой нагрузки и будет способствовать эффективному и неощутимому для граждан переходу к исчислению налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости.

К слову, в первые три года применения кадастровой стоимости налог будет рассчитываться по формулам, установленным Налоговым кодексом РФ, с применением понижающих коэффициентов 0,2; 0,4; 0,6, переход на новую систему налогообложения будет постепенным и продолжится до 2030 года. Кроме того, налог будет исчисляться не за всю площадь квартиры или жилого дома, а за минусом 20 кв. м площади квартиры, 10 кв. м площади комнаты и 50 кв. м площади жилого дома.

При этом собственники жилых домов площадью до 50 кв. м, собственники квартир площадью до 20 кв. м и собственники комнат до 10 кв. м освобождаются от уплаты налога.

Более того, Налоговым кодексом РФ от уплаты налога на имущество физических лиц освобождены ветераны, инвалиды, военнослужащие, чернобыльцы, пенсионеры и лица предпенсионного возраста (достигшие 55 лет для женщин и 60 лет мужчин).

Органами местного самоуправления города Владивостока установлены дополнительные льготы детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам в возрасте до 24 лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, членам многодетных семей.

По расчетам финансистов, в связи с введением налога на имущество физических лиц от кадастровой стоимости объем налоговых поступлений в 2021 – 2022 годах снизится и начнет расти только в 2023 году.

Справка «В»

С целью определения актуальной кадастровой стоимости объектов недвижимости для последующего налогообложения КГБУ «Центр кадастровой оценки Приморского края» в 2019 году провел государственную кадастровую оценку в отношении объектов капитального строительства. При кадастровой оценке учитывались такие факторы, как год постройки объекта, его расположение, близость к зоне рекреации, расстояние до ближайшей транспортной магистрали, до остановок общественного транспорта, наличие централизованных сетей теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения, рыночные сделки. Таким образом, кадастровая стоимость объекта недвижимости приближена к рыночной цене.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»