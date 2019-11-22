Если управляющие компании не управляют уборкой, то ответят деньгами Расчистка придомовых территорий – первоочередная задача для управляющих компаний Владивостока, напоминает пресс-служба муниципалитета. УК и ТСЖ отвечают за уборку от снега и льда выходов из подъездов, пешеходных дорожек и лестниц.

В числе первых с последствиями циклона справились управляющие компании «Дальневосточные коммунальные системы» и «Трудовое». А вот больше всего жалоб от горожан, по информации городской администрации, приходит на управляющие компании – Фрунзенского района, «Альянс» и 71-го микрорайона.

«Каждое поступающее к нам обращение обязательно проверяется. Наши сотрудники проводят ежедневные рейды. За эти дни мы побывали во всех районах Владивостока. Были по жалобам горожан и в 71-м микрорайоне. Все факты ненадлежащего содержания управляющей компанией вверенных ей территорий были зафиксированы, акты составлены, подписаны и направлены в адрес Государственной жилищной инспекции уже для привлечения ответственных лиц к административной ответственности», – рассказали в управлении содержания жилищного фонда администрации Владивостока.

Согласно действующим в городе правилам благоустройства расчищать свои территории управляющие компании должны сразу после выпадения осадков. По итогам проверочных рейдов за эти дни специалисты УСЖФ выявили ряд нарушений. Неубранными на момент приезда специалистов администрации оказались десятки адресов в разных районах города. Соответствующие акты о нарушениях составлены на несколько управляющих компаний Владивостока: «Хорошее дело», «71-го микрорайона», «Жилищные услуги», «Атлант», «Влад-Дом», «Первомайская управляющая компания – 2». Об ответственности за несвоевременную уборку возле жилых домов руководителям УК напомнили на совещании, которое состоялось в администрации Владивостока.

За неубранный снег возле домов и скользкие тротуары управляющие компании ответят рублем, заверили в мэрии.

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»