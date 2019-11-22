На пяти перекрестках появится «вафельница» Разметка типа «вафельница» появится на пяти перекрестках краевой столицы, сообщает пресс-служба мэрии.

До снегопада успели нанести две из них – на перекрестке улицы Фонтанной и Океанского проспекта и на перекрестке улиц Светланской, Тигровой, Набережной и Пограничной. Как только позволит погода, такую же работу проведут еще по трем адресам, уверяют городские службы.

Основная функция дорожной разметки типа «вафельница» – обозначение участка, на который запрещается выезжать, если впереди образовался затор, который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для движения в поперечном направлении.

Первая такая разметка появилась в этом году во Владивостоке на перекрестке Океанского проспекта и Алеутской. Из-за ремонта дорожного полотна ее убрали вместе со старым слоем асфальта. Но, как сообщают специалисты, разметку вновь нанесут, как только позволят погодные условия. Также «вафельницу» нарисуют на Океанском проспекте в районе Дальпресса и ТЦ «Изумруд».

Напомним, что специалисты управления дорог и благоустройства мэрии собирали предложения от горожан, где, на их взгляд, также необходимо нанести подобную разметку.

«Все предложения мы обработали. Первые пожелания учтены, и «вафельницу» наносят на пяти участках. В следующем году работу продолжим, будут учтены и другие предложения. Отметим, что все эти вопросы администрация города прорабатывает совместно с ГИБДД», – подчеркнул руководитель отдела организации дорожного движения Олег Уланов.

Фото Анастасии КОТЛЯРОВОЙ / vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»