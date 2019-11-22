Молодожены, открывшие стрельбу у загса, задержаны Во Владивостоке сотрудники полиции и Росгвардии задержали участников резонансного происшествия.

Напомним, что ранее в социальных сетях была размещена видеозапись инцидента с участием новобрачных, открывших стрельбу около здания записи актов гражданского состояния Первомайского района.

В отделе полиции гражданин пояснил, что 16 ноября, в день своего бракосочетания, 24-летний местный житель взял охолощенные автомат и пистолет в аренду на сутки. После торжественной церемонии, выйдя из здания загса, новобрачный, его 22-летняя супруга и приятель произвели на улице несколько выстрелов в воздух.

По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве (пункт «а» части 1 статьи 213 УК РФ «Хулиганство», то есть грубое нарушение общественного порядка, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

За такое нарушение законодательство РФ предусматривает ответственность от штрафа в 500 тысяч рублей до лишения свободы на пять лет.

Виновник происшествия сообщил сотрудникам полиции, что раскаивается в содеянном, и публично принес извинения жителям Владивостока.

Фото предоставлено пресс-службой УМВД по Приморскому краю

Автор: Отдел новостей «В»