А мы, внучек, теперь в компах шарим Во Владивостоке прошла презентация обновленной учебной программы «Азбука Интернета».

На онлайн-семинар были приглашены преподаватели и организаторы курсов для пенсионеров, а также все, кто готов стать добровольным инструктором по обучению компьютерной грамотности представителей старшего поколения.

Как сообщила пресс-служба края, сегодня обучение «Азбуке Интернета» проводят различные организации: Союз пенсионеров России, учебные заведения, библиотеки, общественные центры и другие.

На компьютерных курсах «Бабушка и дедушка онлайн» постоянными инструкторами для пожилых людей стали сотрудники Приморского центра социального обслуживания. Программа таких курсов включает не только азы компьютерной грамотности, но и массу полезной для каждого пожилого человека информации, в том числе, например, навыки работы с онлайн-банками. С 2014 года свидетельства об окончании бесплатного обучения получили почти 3,6 тысячи пожилых людей.

Фото Александра САФРОНОВА (Администрация Приморского края)

Автор: Отдел новостей «В»