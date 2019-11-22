Дай Даниилу дорогу Даниил, Давид, Карина и Ангелина – люди с такими именами чаще других становятся виновниками ДТП на дорогах России. К таким выводам пришли аналитики «АльфаСтрахование», изучив страховые случаи с клиентами по ОСАГО.

Согласно данным страховщиков за первые шесть месяцев текущего года, среди мужчин чаще всего виновниками аварий становились водители с именами Даниил (17,7 процента от всех застрахованных с таким именем попали в аварию), Давид (15,4), Карен (15,2), Армен (15) и Никита (12,9). Также нередко виновниками могли стать Данил (12,3), Тимур (11,3), Семен (11,2), Глеб (11) и Кирилл (10,8).

Среди женщин было опасно встречаться на дороге с Кариной (13 процентов), Ангелиной (12,8), Валерией (12,1), Дарьей (11,5) и Кристиной (11,4). Замыкают десятку женщины с именами Регина (11,3), Диана (11,2), Елизавета (11), Полина (10,8) и Ксения (10,7).

По словам представителей страховых компаний, чаще всего виновниками аварий становятся молодые водители в возрасте 18–19 лет. Это наиболее высокоаварийный сегмент, поэтому водители данной категории, как правило, имеют наиболее высокий тариф по ОСАГО. Примерно к 20–25 годам, согласно статистике, вероятность попадания в ДТП снижается в два раза, а после 40 лет – в 3–4 раза.

Автор: Отдел новостей «В»