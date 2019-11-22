Судно из Владивостока доставит грузы в Антарктиду Ледокольно-транспортное судно «Василий Головнин» из Владивостока в ближайшие дни возьмет курс к белому континенту.

Дизель-электроход в течение ближайших 2-2,5 месяца обеспечит снабжение индийских антарктических научно-исследовательских станций, сообщили «В» в пресс-службе Дальневосточного морского пароходства.

Еще в сентябре во Владивостоке в рамках V Восточного экономического форума был заключен контракт между нашей транспортной группой FESCO и Национальным центром исследований Антарктики и океана Индии.

«Василий Головнин» в антарктическое лето – 2019–2020 (декабрь – февраль) доставит на станции «Бхарати» и «Майтри» ученых и обслуживающий персонал, продукты питания, топливо, технику, научную аппаратуру.

В рамках предыдущего контракта в начале нынешнего года мощное ледокольное судно с помощью двух вертолетов и самоходной баржи доставило на материковые станции «Бхарати» и «Майтри» более 4 тысяч тонн генерального груза. Этого хватило индийским полярникам для полноценной работы на весь год. На обратном пути дизель-электроход вывез скопившийся бытовой и технический мусор.

«В» напоминает, что уникальное судно, названное в честь русского мореплавателя, ученого, исследователя российского Дальнего Востока и Русской Америки, писателя и вице-адмирала, осуществляет рейсы к белому континенту с 2003 года.

Фото с сайта ДВМП

Автор: Николай КУТЕНКИХ