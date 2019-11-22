Маэстро к нам приедет в декабре В декабре на Приморской сцене Мариинского театра состоится главное музыкальное событие сезона – концерт Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

Как сообщила пресс-служба театра, 11 декабря в Большом зале маэстро Гергиев и оркестр представят две программы для дальневосточной аудитории.

В 18.30 состоится исполнение знаменитой симфонической сказки Сергея Прокофьева «Петя и волк» (6+) для чтеца и оркестра. Это уникальное произведение является своего рода путеводителем по музыкальным инструментам. Сюжет сказки, которую придумал сам Прокофьев, рассказывает чтец. Каждому персонажу в ней присвоен определенный инструментальный тембр и лейтмотив. Это сочинение стало очень популярным как легкий, игровой способ познакомить даже самых маленьких слушателей с оркестровыми тембрами.

А в 20 часов состоится долгожданный концерт Симфонического оркестра Мариинского театра (6+). Один из старейших симфонических коллективов России имеет за плечами более чем 200-летнюю историю, включающую работу с самыми выдающимися именами классического музыкального искусства. В 2008 году оркестр Мариинского театра по результатам опроса ведущих критиков крупнейших изданий Америки, Азии и Европы вошел в список 20 лучших оркестров мира, опередив два других отечественных коллектива. Услышать его во Владивостоке – настоящий праздник для меломанов, в особенности под управлением главного дирижера и художественного руководителя коллектива Валерия Гергиева. Программа концерта станет известна позднее.

Фото Алексея ВОРОНИНА

Автор: Отдел новостей «В»