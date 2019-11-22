Дорожники края ждут ваших оценок Обновление своего сайта завершил АО «Примавтодор». Как сообщает пресс-служба края, теперь на портале можно будет оставить отзыв о работе дорожников. Специалисты предприятия обязуются давать своевременные ответы.

«Мы запускаем раздел, где каждый житель может оставить отзыв о качестве выполненных работ по ремонту и содержанию краевых дорог. Специалисты отдела ремонта и содержания ответят на каждый запрос, например, о проведенном или планируемом ремонте на том или ином участке дорог. А также примут меры к оперативному устранению замечаний жителей», – рассказали в Примавтодоре.

В разделе «Вакансии» жители могут увидеть актуальные предложения о работе во всех филиалах предприятия по Приморскому краю.

Напомним, что сообщить о своей проблеме или получить актуальную информацию о ремонте дорог, капремонте многоквартирных домов, об изменениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства или реализации в Приморье национальных проектов теперь можно и в социальных сетях. Свои аккаунты в Instagram ведут Примтеплоэнерго – @primteploenergo, Приморский водоканал – @primvoda, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов – @prim_kapremont, Примавтодор – @primavtodor, Фонд помощи обманутым дольщикам – @fppk.info, Центр занятости населения – @primorsky_czn и другие.

Фото с сайта primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»