Библиотекари предлагают скачивать книги в автобусах Электронные книжные полки появилась в городских автобусах Владивостока. Как заверяют в пресс-службе мэрии, теперь можно ехать на пару с Робертом Льюисом Стивенсоном, Марком Твеном, Донной Тартт, Харпер Ли или Паоло Коэльо.

Библиотечная система Владивостока запустила проект под названием «Электронная книжная полка: От классики до современной литературы». Заготовлено 90 баннеров электронных полок с qr-кодом, которые будут размещены в городском транспорте. В 22 автобусах электронные полки уже доступны.

С помощью qr-кода каждый желающий прямо в пути может скачать интересную ему книгу в свой телефон. В списке – более 50 тысяч наименований электронных и аудиокниг для бесплатного скачивания. Представлен широкий спектр литературы в разных жанрах: есть классика и современная литература, книги по истории, психологии, о здоровье и спорте. Есть литература по прикладному творчеству, по искусству и педагогике. Для детей – проза, учебники и развивающая литература, а также периодические издания. Партнер проекта – электронная библиотека «ЛитРес».

Фото с сайта vlc.ru

Автор: Отдел новостей «В»