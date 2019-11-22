Кавалеровцы подали «Вдохновению» идею Образцовый хореографический ансамбль «Вдохновение» из поселка Кавалерово выиграл Гран-при и денежный приз Всероссийского конкурса в рамках Национальной премии детского и юношеского танца «Весна священная». Победителей – так же как и участников конкурса – лично поздравила организатор проекта, советская и российская балерина, актриса театра и кино Илзе Лиепа.

Художественному руководителю коллектива Наталье Лошмановой вручили диплом Гран-при и сертификат номиналом в 50 тысяч рублей.

– Именно этот коллектив открыл еще одну идею для нашего проекта – это танцевальный марафон, в котором будет участвовать вся Россия. Он начался во Владивостоке и закончится в Калининграде через полтора года. Уже прошла репетиция и тут же съемка – ребята передали эстафету следующей танцевальной столице. Мы во Владивостоке для всего танцевального пространства поставили очень высокую планку и надеемся, что коллективы будут стремиться к тому, чтобы ей соответствовать, – подчеркнула Илзе Лиепа.

Также во Владивостоке знаменитая балерина вместе со своим коллективом показала публике балет «Князь Владимир», прошедший на Приморской сцене Мариинского театра с аншлагом.

Фото Игоря НОВИКОВА / primorsky.ru

Автор: Отдел новостей «В»