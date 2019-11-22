Где и сколько будет автобусов? Можно вносить предложения Проект новой маршрутной сети Владивостока доступен для изучения на официальном сайте городской администрации.

Как заверили в пресс-службе мэрии, все желающие могут внести свои предложения по модернизации автобусной сети, направив их по электронному адресу bus@vlc.ru. Сообщения принимаются до 10 декабря.

Основой проекта оптимизированной сети стало исследование пассажиропотока. Напомним, что его в этом году провели в городе и представили властям специалисты компании «Сити Транспорт Групп - Сибирь».

«Сразу после получения результатов исследования наши сотрудники приступили к составлению новой автобусной сети, – говорит начальник управления транспорта Александр Иванов. – Работа шла несколько месяцев. Большую роль сыграли пожелания пассажиров. Безусловно, нам важно и мнение перевозчиков, не ставим себе целью каким-то образом навредить бизнесу».

Проект новой сети представили главе города. Изучив ее, Олег Гуменюк пришел к выводу: требуется тщательная доработка. «Прошу максимально внимательно отнестись ко всем пожеланиям пассажиров, – подчеркнул мэр. – Общественный транспорт в первую очередь работает для них. Маршрутную сеть будем утверждать только после досконального изучения предложений».

В начале ноября вариант новой автобусной сети представили депутатам городской думы и руководителям автотранспортных предприятий Владивостока. Они тоже внесли в проект свои предложения.

Ознакомиться с новой схемой движения автобусов во Владивостоке можно в прилагаемых файлах. Красным цветом выделены действующие маршруты, синим – предлагаемые. Остановки всех маршрутов прописаны в документе типа Microsoft Excel.

Ожидается, что новая автобусная сеть заработает во Владивостоке уже в начале следующего года и будет состоять из 72 маршрутов.

Автор: Отдел новостей «В»