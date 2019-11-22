У приморцев выявлено более 20 тысяч заболеваний. О которых они не знали… Предварительные итоги диспансеризации и медосмотров подведены в Приморье. Так, за 10 месяцев текущего года в регионе первый этап диспансеризации прошли более 196 тысяч человек, еще более 34 тысяч жителей края охвачены профилактическими медосмотрами, сообщает пресс-служба региона.

По информации департамента здравоохранения, у жителей выявлено более 20 тысяч новых случаев заболеваний и такое же количество подозрений на заболевания.

«В ходе диспансеризации выявляются заболевания, о которых люди даже и не подозревали. Это и болезни системы кровообращения, и десятки случаев сахарного диабета, злокачественных новообразований, болезни органов дыхания, заболевания мочеполовой системы, органов пищеварения. Очень важно, что большая часть из выявленных заболеваний находится на ранней стадии, а значит, поддается оперативному лечению», – отметила заместитель директора департамента Тамара Курченко, подчеркнув, что пройти диспансеризацию в Приморье можно не только в будние дни, но и в субботу.

«Для тех, кто занят в течение недели, есть возможность пройти медицинский осмотр в выходной день – субботу. Расписание работы таких кабинетов можно узнать в регистратуре своей поликлиники или на сайте медучреждения», – отметила представитель крайздрава.

В этом году в проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации на территории Приморского края участвуют 55 медицинских организаций.

В департаменте труда и социального развития подчеркнули, что сегодня ответственность за прохождение медосмотров лежит, в частности, и на работодателях.

«Хочется напомнить, что согласно Трудовому кодексу России для прохождения диспансеризации работники имеют право на освобождение от работы с сохранением среднего заработка», – отметили в ведомстве.

Напомним, что с 1 января 2019 года в Трудовой кодекс РФ вступили в силу поправки, связанные с прохождением диспансеризации. По новым правилам работодатель обязан раз в три года предоставить сотруднику один день для прохождения диспансеризации с сохранением места работы и среднего заработка. Лицам предпенсионного возраста (к ним относятся граждане, которым до момента выхода на пенсию осталось менее 5 лет) и работающим пенсионерам (включая лиц, получающих пенсию за выслугу лет) – два дня ежегодно также с сохранением места работы и среднего заработка.

Для прохождения обследования работнику необходимо согласовать его дату с работодателем и написать заявление. В случае если работодатель препятствует прохождению обследования, он может быть привлечен к административной ответственности.

Справка «В»

В диспансеризацию входят: общий анализ крови, профилактическое консультирование, осмотр терапевта, онкоскрининг. Диспансеризация проходит в два этапа. На первом проходит выявление признаков хронических неинфекционных заболеваний, определение группы здоровья. Врач-терапевт также выясняет, нужны ли дополнительные обследования и осмотры врачами-специалистами для уточнения диагноза заболевания на втором этапе диспансеризации.

Фото:

с сайта primorsky.ru/ Роман ПАВЛОВСКИЙ, Алексея ВОРОНИНА

Автор: Евгений СИДОРОВ